Mafia, Gaspare Spatuzza torna in libertà/ La scarcerazione del pentito dopo 26 anni

Gaspare Spatuzza, pentito diventato collaboratore di giustizia nel 2008, torna in libertà dopo 26 anni di detenzione tra carcere e domiciliari. Un anno fa, il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva rigettato la richiesta di revoca degli arresti domiciliari presentata dal suo legale, sostenendo che il suo percorso di ravvedimento non fosse ancora completo. Ora la nuova decisione, dopo l’annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione in merito al provvedimento che in precedenza gli aveva negato la liberazione condizionale. Gaspare Spatuzza, 59 anni, autore delle stragi di mafia del 1992-1993, è libero ma dovrà osservare alcune prescrizioni per 5 anni.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la liberazione condizionale sarebbe stata concessa a Gaspare Spatuzza da due settimane, e ora non sarebbe più sottoposto ai vincoli della detenzione domiciliare in cui si trovava dal 2014. Il ritorno in libertà sarebbe stato accordato con una serie di “paletti” come non frequentare “abitualmente” pregiudicati e non uscire dalla provincia in cui vive senza autorizzazione. Gaspare Spatuzza fu arrestato nel 1997 e condannato all’ergastolo per le stragi di mafia. Dopo 11 anni di carcere avrebbe deciso di parlare con i magistrati e le sue rivelazioni furono decisive per mandare a processo anche il boss Matteo Messina Denaro per gli attentati di Capaci e via D’Amelio costati la vita ai giudici Falcone e Borsellino (procedimento ancora in corso davanti alla Corte d’Assise d’appello di Caltanissetta).

Chi è Gaspare Spatuzza, dalle stragi di mafia al pentimento

Gaspare Spatuzza è nato a Palermo l’8 aprile 1964 e ora, alle soglie dei 59 anni e dopo 26 trascorsi in regime detentivo, torna in libertà. Diventato collaboratore di giustizia nel 2008, con le sue dichiarazioni avrebbe contribuito a riscrivere una parte della storia delle stragi di Capaci e via D’Amelio, svelando anche il depistaggio sull’attentato al giudice Paolo Borsellino e facendo condannare anche Matteo Messina Denaro. Soprannominato ‘u Tignusu per la sua calvizie (o l’imbianchino per via del suo mestiere), era affiliato alla famiglia di Brancaccio, all’epoca guidata da Filippo e Giuseppe Graviano e si è autoaccusato del furto della Fiat 126 usata come autobomba per l’attentato di via D’Amelio.

Nel corso del suo passato criminale, Spatuzza è stato tra gli esecutori materiali dell’omicidio di don Pino Puglisi nel 1993 e del rapimento del piccolo Giuseppe Di Matteo (sequestrato, ucciso e sciolto nell’acido per vendetta nei confronti del padre Santino e del suo pentimento). Condannato per oltre 40 omicidi, durante la detenzione avrebbe iniziato un percorso di conversione religiosa e avrebbe chiesto perdono alle vittime di mafia. La decisione sulla sua liberazione condizionale sarebbe arrivata dopo che la Cassazione, nell’aprile 2022, aveva annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma con cui in precedenza era stata negata. Pochi giorni fa sarebbe intervenuta la nuova pronuncia, su parere favorevole delle procure antimafia interpellate.











