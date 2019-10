Mafia, Giovanni Brusca chiede arresti domiciliari/ Procura Antimafia: “E’ ravveduto”

Mafia, Giovanni Brusca chiede di nuovo gli arresti domiciliari e il killer della strage di Capaci può contare sul via libera della Procura Nazionale Antimafia – «è ravveduto» – Dopo 23 anni dietro le sbarre, Brusca ha sottolineato che «i pubblici ministeri sono d’accordo con me» e oggi, lunedì 7 ottobre 2019, si riunirà la prima sezione penale della Corte di Cassazione: i giudici sono chiamati a decidere sul ricorso presentato dagli avvocati del boss mafioso, Antonella Cassandro e Manfredo Fiormonti. Ricordiamo che un anno fa la Cassazione disse no alla richiesta di domiciliari, sottolineando che «collaborare non basta», stesso destino per la richiesta dello scorso marzo: come riporta Repubblica, il legale contesta che il tribunale di sorveglianza di Roma non ha tenuto conto delle valutazioni di Federico Cafiero de Raho, procuratore nazionale antimafia.

MAFIA, GIOVANNI BRUSCA CHIEDE GLI ARRESTI DOMICILIARI

Come evidenzia il Corriere della Sera, il procuratore nazionale antimafia ha aperto all’ipotesi che Giovanni Brusca sia detenuto a casa, visto che «il contributo offerto da Brusca Giovanni nel corso degli anni è stato attentamente vagliato e ripetutamente ritenuto attendibile da diversi organi giurisdizionali, sia sotto il profilo della credibilità soggettiva del collaboratore, sia sotto il profilo della attendibilità oggettiva delle singole dichiarazioni». Ma non solo: il ravvedimento di Giovanni Brusca è legato alle sentenze che hanno riconosciuto la centralità e la rilevanza del contributo dichiarativo del collaboratore, nonché le relazioni sul comportamento di Brusca in ambito carcerario. «L’interessato non si è mai sottratto ai colloqui e partecipa al dialogo con la psicologa, mostrando la volontà di dimostrare il suo cambiamento», la conferma dal carcere di Rebibbia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA