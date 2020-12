Magali Gil: “Sono figlia di Maradona e voglio il test Dna”/ Mamma conferma: “E’ vero”

Prosegue la battaglia per l’eredità milionaria di Diego Armando Maradona, e nelle ultime ore è spuntata una nuova presunta figlia del Pibe De Oro, tale Magali Gil. Il patrimonio dell’ex numero Diez della nazionale argentina, valutato in svariati milioni di dollari, fa gola a molti, e in queste ultime ore sono spuntati diversi presunti eredi, fra cui appunto la 25enne di cui sopra. A scoprirlo è stato il tabloid britannico Daily Mail che la presenta come “l’altra presunta figlia italiana di Diego Armando Maradona”, o per lo meno questo è quello che la stessa Magali Gil vorrebbe dimostrare ricorrendo al test del Dna, definito dalla stessa un suo “diritto universale”. A inculcare nella ragazza la possibilità di essere figlia di Maradona sarebbe stata la mamma, Claudia Mariana, che subito dopo la morte del mito avrebbe pubblicato un video in cui raccontava: “Sono Claudia Mariana, la madre di Magalì. Vorrei raccontarvi la mia storia”.

MAGALI GIL, NUOVA PRESUNTA FIGLIA DI MARADONA: IN BALLO EREDITÀ DA 70 MILIONI DI DOLLARI

E ancora: “Ho avuto Magalì con Diego e ho dovuto darla in adozione per problemi che avevo all’epoca. Però adesso ho la forza. Confido ciecamente in voi e vorrei raccontare quello che mi è accaduto. L’unica cosa che chiedo è rispetto per la situazione, che è molto difficile. Vorrei rispetto per mia figlia e appoggio. Magalì è davvero, al 100%, la figlia di Diego. Per questo ho bisogno di rispetto per lei e la sua famiglia”. Magali Gil sarebbe solamente il quinto dei figli che ritengono di non essere stati riconosciuti da Maradona: gli altri sarebbero Santiago Lara di 19 anni, i tre figli cubani Joana e i gemelli Lu e Javielito, e appunto Magali Gil. Va comunque detto che la 25enne aveva iniziato un procedimento legale per essere riconosciuta ufficialmente come figlia di Maradona già l’anno scorso. L’eredità del Pibe de Oro ammonterebbe a 70 milioni di dollari, e al momento spetterebbe ai figli già riconosciuti Diego jr, 34 anni, Dalma, 32, Giannina, 30, Jana, 23, e Diego Fernando, 7.



© RIPRODUZIONE RISERVATA