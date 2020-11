Magalli a Mary Segneri: “Ti dò una coltellata”/ Scena spiazzante a I Fatti Vostri

Giancarlo Magalli e Mary Segneri formano uno dei tandem più divertenti della televisione italiana e anche oggi non sono mancate le risate nel corso della puntata de I Fatti Vostri, in onda tutti i giorni su Raui 2. Nelle ultime ore si è parlato molto sui social network di una battuta fatta dal celebre conduttore nei confronti della collega che a qualcuno non è piaciuta. Ovviamente si trattava di un gioco, ma per molti utenti forse Magalli è andato un po’ oltre…

Nel corso della ricetta del giorno, Giancarlo Magalli ha stuzzicato Mary Segneri, sottolineando che avrebbe dovuto poi prendere parte ad un ballo di gruppo coreografato da Samantha Togni. Il conduttore ha dunque, scherzando, provato a darle un consiglio: “Buttati per terra, fai finta che ti senti male”. Poi subito dopo Magalli ha preso in mano un coltello ed ha ironizzato: “Ti do una coltellata, non lo so”. Mary Segneri, divertita dalla gag, ha sorriso: “Vabbè, non esageriamo!”.

Una scena evidentemente spiazzante per qualcuno, ma tra Giancarlo Magalli e Mary Segneri nessun tipo di problema, anzi. I due vanno d’amore e d’accordo, come testimoniato da un altro siparietto registrato pochi minuti dopo, quando si è avvertito del rumore in studio. È stato Magalli ha scatenare grande ilarità cogliendo la palla al balzo: “T’avevo detto di buttarti per terra, ma prima, non adesso. Scusate, è Mary Segneri”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA