Maganov, manager Lukoil: “suicidio per condizioni di salute”/ Nuova morte sospetta e…

Ravil Maganov è solo l’ultimo nome sulla lista delle morti importanti di personaggi russi negli ultimi mesi. Il manager di Lukoil è volato da una finestra dell’ospedale dove era ricoverato per una malattia cardiaca. Apparentemente, la morte sarebbe arrivata volontariamente per via della gravità delle sue condizioni fisiche. Il manager della compagnia privata russa aveva criticato l’Operazione militare speciale in Ucraina. L’uomo era ricoverato nell’Ospedale clinico centrale (TsKB) della capitale, lo stesso dove martedì è deceduto Mikhail Gorbaciov, come sottolinea la Repubblica.

