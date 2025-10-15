Tutto su Magda, la dama del trono over di Uomini e donne che sta animando la trasmissione.

Magda è il nome che sta movimentando le puntate del trono over di Uomini e donne. E’ una delle nuove dame del parterre e ha conquistato il centro dello studio dividendo le attenzioni di Mario Lenti con Gemma Galgani. Magda, una signora bionda ed elegante, di qualche anno più giovane di Gemma, è stata indicata dal pubblica come la nuova rivale della dama di Torino. Della vita privata e del passato di Magda, tuttavia, non si sa assolutamente nulla. La dama, infatti, non si è ancora raccontata e non si quale sia stato il suo passato sentimentale.

Con Mario è nato immediatamente un bel feeling che, però, non ha portato Mario a concederle l’esclusiva. Di fronte alla scelta del cavaliere di conoscere altre dame, anche Magda ha deciso di uscire con altri cavalieri, in particolare con Sebastiano Mignosa.

Magda e Sebastiano Mignosa: scatta la scintilla a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 15 ottobre 2025, Magda torna al centro dello studio per confrontarsi sia con Mario Lenti che con Sebastiano Mignosa. “Non sono l’esclusiva di nessuno”, dice la dama. Maria De Filippi, poi, svela che ci sono cose che Mario dovrebbe sapere di Magda. La dama, così, racconta di essere uscita con Sebastiano con cui ha poi avuto un rapporto.

La rivelazione della dama in studio scatena la reazione di Mario Lenti che non accetta che la donna che frequenta esca con un altro uomo portando, tuttavia, Magda a difendere le proprie scelte e a non cambiare assolutamente idea.