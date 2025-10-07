Tutto su Magda, la nuova dama del trono over di Uomini e Donne che sta conoscendo Mario Lenti diventando la rivale di Gemma Galgani.

Di Magda, la nuova dama del trono over di Uomini e Donne, non si conosce l’età, la professione e il passato sentimentale ma è diventata immediatamente protagonista grazie alla conoscenza con Mario Lenti e alla rivalità con Gemma Galgani. Bionda ed elegante esattamente come la dama di Torino, Magda ha conquistato subito le attenzioni di Mario che, pur avendo dato il via ad una conoscenza con Gemma, ha deciso di uscire anche con Magda per la quale sembra che l’interesse sia più forte rispetto a quello per la Galgani.

Chi è Federica R., dama di Uomini e Donne/ Baci con Francesco S. ma anche con Alessio Pili Stella

In esterna con Magda, il trasporto di Mario per la dama è evidente e le immagini scatenano lo scontro tra Gemma Galgani e la dama che, in studio, si lasciano andare ad un botta e risposta di fuoco con Mario che continua a portare avanti entrambe le conoscenze.

Magda e Mario Lenti: la conoscenza a Uomini e Donne continua

Nella puntata di Uomini e Donne del 7 ottobre 2025, Magda è ancora la protagonista del trono over di Uomini e Donne insieme a Gemma Galgani, ma anche a Marina e Valeria. Tutte e quattro le dame hanno in comune Mario Lenti che decide di non portare avanti tutte e quattro le conoscenze ma di chiudere con Gemma e Marina continuando la frequentazione con Valerio, ma anche con Magda.

Uomini e Donne, Mario Cusitore cambia vita/ “Basta alle cose futili e alle persone negative!”

Per Gemma Galgani arriva così un’altra delusione sentimentale. Dopo aver sperato di poter essere serena e felice con Mario Lenti, la dama del trono over accetta la decisione di Mario di portare avanti la frequentazione con Magda che, in futuro, uscirà anche con Sebastiano Mignosa.