Tutto su Magda, la dama del trono over di Uomini e Donne che sta uscendo con Mario Lenti ed è la nuova rivale di Gemma Galgani.

Magda, la nuova dama del trono over di Uomini e donne, è stata già indicata dal pubblico del dating show di canale 5 come la rivale di Gemma Galgani. La signora, bionda, elegante, dall’accento romano, si è messa subito in mostra al centro dello studio uscendo con Mario Lenti, il cavaliere che sta uscendo anche con Gemma Galgani che non ha reagito benissimo alla conoscenza tra il cavaliere e la dama di Torino. L’età di Magda non è stata ancora svelata ma dovrebbe avere tra i 50 e i 60 anni.

Uomini e Donne, Eleonora Rocchini ricorda la rottura con Oscar Branzani/ "Ho subito bullismo mediatico"

Con il suo atteggiamento, Magda ha ricevuto la fiducia di Tina Cipollari che, nelle prime puntate di questa nuova stagione, si è schierata dalla sua parte facendo notare a Gemma l’interesse che Mario nutre per Magda esortando Gemma a chiudere la frequentazione per evitare una nuova delusione.

Magda, nuovo scontro con Gemma Galgani a Uomini e donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 3 ottobre 2025, Magda torna ad accomodarsi al centro dello studio per confrontarsi nuovamente con Mario Lenti. Accanto a Magda, tuttavia, ci saranno anche Gemma Galgani e marina, un’altra dama con cui sta uscendo il cavaliere.

Chi è Marina, dama di Uomini e Donne/ Esce con Mario Lenti ma lui chiude: "Dov'è la mancanza di rispetto?"

“Due volte siete stati insieme nello stesso albergo?”, chiede Gemma a Mario che, pur scegliendo di uscire solo con Gemma e Magda, appare più interessata a quest’ultima. La dama di Torino e Magda, così, si ritrovano ad essere sempre più rivali anche se, nelle prossime puntate, la frequentazione tra Mario e la Galgani finirà.