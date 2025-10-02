Magda di Uomini e Donne sempre più protagonista al trono Over: chi è la dama che sarà presto al centro di un altro triangolo amoroso

C’è una nuova dama a Uomini e Donne che sta scatenando la curiosità del web: lei è Magda, che si è imposta sin da subito come ‘rivale’ in amore di Gemma Galgani. Questo perché entrambe le dame stanno uscendo con Mario Lenti, nuovo cavaliere del programma di Canale 5 che ha rivelato di avere un interesse per entrambe le dame. E Gemma, gelosa, ha avuto più di un battibecco con la rivale che, tuttavia, nelle prossime puntate di Uomini e Donne sarà al centro di un altro triangolo (che non riguarda la Galgani).

Emanuele Fiori, chi è il corteggiatore di Cristiana Anania a Uomini e Donne/ Lei: "Il quinto figlio di Zerbi"

Se la Galgani, nelle prossime puntate, sarà costretta a chiudere con Mario quando capirà che da parte sua non c’è un reale interesse nei suoi confronti, Magda rimarrà ancora al centro dello studio per il cavaliere. Tuttavia, le anticipazioni svelano che la nuova dama del trono Over deciderà di uscire anche con un altro cavaliere: Sebastiano Mignosa.

Chi è Tatiana, dama di Uomini e Donne/ Esce con Arcangelo e Alessandro: "Sono venuta qua..."

Chi è Magda di Uomini e Donne: la dama al centro di un altro triangolo amoroso nelle prossime puntate

Magda si imporrà in studio come una delle dame più corteggiate del parterre femminile Over. Lei e Sebastiano racconteranno non sono di aver trascorso una piacevole serata insieme, ma anche di aver avuto un rapporto. Rivelazioni che faranno infuriare e ingelosire non poco Mario, totalmente contrario al fatto che Magda esca anche con altri cavalieri, a partire da Sebastiano. Ma Magda riceverà lo stesso ultimatum anche da Sebastiano, cosa che la porterà ad ammettere di non voler scegliere tra i due, tantomeno ora che la conoscenza è ancora in atto. La situazione, insomma, si infiammerà per la dama nelle prossime puntate di Uomini e Donne.