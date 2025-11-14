Dura lite a Uomini e Donne tra Sebastiano Mignosa e Magda: mentre il cavaliere è al centro dello studio con una nuova dama, lo scontro si infiamma.

Scontro nella puntata di Uomini e Donne del 14 novembre 2025 tra Magda e Sebastiano Mignosa. Tutto comincia quando Maria De Filippi chiama al centro il cavaliere che è uscito con una nuova dama con cui c’è stato anche un bacio. La conduttrice, però, manda in onda un filmato che mostra cos’è successo tra Sebastiano e Magda nella scorsa puntata. Nel video, Sebastiano ribadisce che non vuole chiudere mentre Magda mette un punto dopo aver sentito le parole di Sebastiano che, in studio, ha raccontato di aver avuto problemi intimi. con Sebastiano al centro dello studio, Magda non ci vede più e lo accusa di averla umiliata augurandogli di trovare una donna meno pudica di lei.

Sebastiano puntualizza di trovare Magda una bella donna ma di aver avuto dei problemi con lei spiegando di aver sentito delle mancanze e di non volere accanto una donna per poi cercare ciò che desidera in un’altra donna.

Scontro tra Magda e Sebastiano Mignosa a Uomini e Donne

Magda, in studio, svela di essere stata ricontattata al telefono da Sebastiano alla vigilia del ritorno in studio e, stanca di dover rispondere alle sue telefonate, l’ha bloccato. Poi, lancia una frecciatina al cavaliere: “Mi hai umiliata, ma poi non pensare che hai tutta questa potenza maschile come fai credere a tutta Italia…Ma di che cosa?”, sbotta Magda.

Sebastiano non ha gradito affatto le parole di Magda e ha replicato così: “Meglio che mi sto zitto Magda…Fammi essere signore fino alla fine…Non farmi dire ciò che praticamente non sarebbe tanto corretto nei tuoi confronti…”. Tra i due, dunque, la frequentazione finisce malissimo.