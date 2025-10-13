Scintille nello studio di Uomini e Donne tra Magda e Gemma Galgani: duro affronto per la dama di Torino.
Gemma Galgani e Magda tornano a punzecchiarsi e nello studio di Uomini e donne le scintille non mancano. Tutto accade nella puntata del 13 ottobre 2025 durante la quale è stato mostrato il filmato del nuovo appuntamento di Gemma Galgani e Mario Lenti che, però, in studio, ha voluto fare una precisazione. “Non è un ritorno di fiamma il nostro…Volevo solo farmi perdonare…Mi piace che non porti rancore…Può continuare la nostra amicizia…Non c’è altro tra noi…”, le parole del cavaliere a cui Maria De Filippi ha spiegato che la formula del programma non prevede esterne in amicizia.
Gianni e Tina hanno provato a far capire a Gemma che, con Mario, non ci sarà mai niente ma la dama non ha sentito ragioni ribadendo di sentire un interesse da parte di Mario. La situazione, poi, si è infiammata quando sia la Galgani che Magda sono tornate nel parterre.
Magda contro Gemma Galgani: scintille a Uomini e Donne
Nel corso della puntata è venuto fuori che Magda è uscita con Sebastiano Mignosa e ha baciato anche Sergio, un altro cavaliere del parterre. Anche Mario, tuttavia, ha baciato un’altra donna e Maria De Filippi ha così chiesto a Gemma se sia consapevole della situazione. “Anche con Magda si sono baciati, hanno dormito nello stesso lettino…Chiederei però a Mario perchè tu sei così intraprendente e pretendi pure…E’ sempre stata molto vivace…Sono stati nella stessa camera no? C’è già dell’intimità…Non ho detto che è una donna leggera…”, le parole della dama di Torino.
“Magda ti sta dando della donna leggera…”, ha commentato Tina Cipollari. “Ma parli proprio tu? Tu non mi conosci…Sono 20 anni che stai qua…Hai avuto 2 mila uomini…”, ha sbottato Magda. “Perchè devi offendere così? E’ una donna elegantissima, e non solo come si veste…Devi rispettarla…Impara a parlare…” è intervenuto Mario Lenti difendendo Gemma.