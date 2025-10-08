Procede la conoscenza tra Sebastiano Mignosa e Magda a Uomini e Donne: l'annuncio della dama del trono over.

In poche settimane, Magda è diventata una protagonista indiscussa dell’attuale stagione del trono over di Uomini e Donne. La sua avventura nel dating show di canale 5 è cominciata uscendo con Mario Lenti il cavaliere che ha frequentato anche Gemma Galgnai chiudendo con la dama di Torino non provando attrazione fisica. Attrazione che, tuttavia, c’era nei confronti di Magda che, però, non ha mai concesso l’esclusiva al cavaliere che, a sua volta, è sempre uscito anche con altre dame.

Tra tutti i cavalieri del parterre, così, Magda ha conquistato le attenzioni di Sebastiano Mignosa, tornato in trasmissione inizialmente per un confronto con Cinzia Paolini per poi restare nuovamente nel parterre. La conoscenza tra Magda e Sebastiano è diventata immediatamente importante e, a breve, i due potrebbero anche concedersi lk’esclusiva.

Magda e Sebastiano Mignosa insieme in Sicilia: l’annuncio a Uomini e Donne

Nella registrazione di Uomini e Donne del 7 ottobre 2025, Magda e Sebastiano Mignosa hanno confermato l’intenzione di continuare a conoscersi senza dedicarsi ad altre conoscenze, almeno per il momento. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente, Magda svelerà di voler conoscere Sebastiano ammettendo, inoltre, di aver avuto un incontro intimo con lui. Una confessione di fronte alla quale Mario Lenti reagirà male ma che porterà Magda a confermare la volontà di continuare ad uscire con Sebastiano.

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, così, Magda, nella registrazione del 7 ottobre, ha svelato l’intenzione di raggiungere Sebastiano in Sicilia per trascorrere più tempo con lui e conoscerlo anche nella quotidianità. Un gesto importante da parte della dama che rappresenta la volontà di voler costruire una storia con il cavaliere. Entrambi, tuttavia, almeno per il momento, non si espongono preferendo vivere giorno per giorno senza fare progetti. Per Magda e Sebastiano, dunque, sarà l’occasione giusta per innamorarsi?

