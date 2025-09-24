Sebastiano Mignosa e Magda svelano di aver avuto un incontro intimo a Uomini e Donne e il cavaliere Mario Lenti dà un ultimatum alla dama.

Sebastiano Mignora e Magda sono stati due dei protagonisti della registrazione di Uomini e Donne del 23 settembre 2025. Il cavaliere, dopo l’esperienza nella scorsa stagione, è tornato in trasmissione nelle scorse settimane durante le quali ha avuto un confronto con Cinzia Paolini con cui non è mai nata una relazione. Dopo il confronto con Cinzia, tornata in trasmissione per cercare l’amore, Sebastiano ha deciso di restare nuovamente nel parterre del trono over e mettersi nuovamente in gioco. Nel parterre femminile, oltre alle dame della scorsa stagione come Agnese che sta conoscendo Federico Mastrostefano, sono arrivate anche nuove dame.

Tra le tante signore, Sebastiano ha deciso di conoscere Magda, una dama con cui sta uscendo anche Mario Lenti, cavaliere che è uscito con Gemma Galgani con cui, però, la frequentazione è finita. Nella registrazione di ieri, proprio Magda e Sebastiano hanno regalato un colpo di scena.

Mario Lenti: ultimatum a Magda dopo la confessione su Sebastiano Mignosa a Uomini e Donne

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nella registrazione di Uomini e Donne del 23 settembre 2025, Sebastiano Mignosa e Magda si sono accomodati al centro dello studio raccontando i dettagli della loro frequentazione. Il cavaliere e la dama del trono over hanno così raccontato di aver avuto un rapporto intimo. Una confessione che spiazza Mario Lenti, il cavaliere arrivato in trasmissione in questa stagione e che sta uscendo proprio con Magda dopo la fine della frequentazione con Gemma Galgani.

Mario, così, infastidito dal rapporto tra Sebastiano e Magda dà un ultimatum alla dama chiedendole di scegliere tra lui e Sebastiano. La dama, però, messa di fronte ad un aut aut, non solo non sceglie ma confessa di non avere alcuna intenzione di scegliere dal momento che entrambe le frequentazioni sono solo all’inizio.