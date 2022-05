Maggiorazione pensione di vecchiaia/ A chi spetta? Ecco i beneficiari e importi

In alcuni casi, è prevista la maggiorazione per la pensione di vecchiaia, il cui importo potrebbe variare da un minimo di 20 euro a massimo 130 euro per ogni mese. Cifre che seppur possano sembrare piccole, potrebbero tornare utili.

Di seguito vedremo chi sono i soggetti che potrebbero far richiesta di istanza all’INPS, affinché possano ricevere una somma aggiuntiva rispetto alla mensilità di vecchiaia già in loro possesso.

Riforma pensioni/ Il maxi assegno è per temporeggiare? Di cosa si tratta

Maggiorazione pensione di vecchiaia: chi può e come richiederla

La maggiorazione relativamente alla pensione di vecchiaia, viene decretata in base al reddito annuale. Una soluzione per inviare la richiesta e fare un check anticipato (per comprendere quanto spetta), è rivolgersi ad un CAF vicino al territorio di competenza oppure presso un patronato.

Riforma pensioni 2022/ Esiste un modo per accrescere l'assegno mensile

L’aumento – come è stato accennato – può essere da un minimo di €20 fino a massimo €130 mensili. Chiaramente l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha reputato maggiorare mensilmente la pensione, per poter aiutare i soggetti aventi un basso reddito.

Inoltre, contribuire a migliorare la situazione economica dei pensionati a basso reddito, non servirebbe soltanto ad avere una qualità di vita superiore a quella in cui si trovano, bensì, aiutarli anche in eventuali problematiche sociali e per sostenere spese extra per problemi personali.

Basti pensare ai rincari delle bollette di luce e gas, che hanno reso difficile la vita della maggior parte degli italiani. Stagflazione ed inflazione non aiutano per niente. Due situazioni critiche a cui lo Stato italiano deve (immediatamente ed inevitabilmente), porre un freno.

INPGI/ Per le pensioni dal 1 luglio 2022 è possibile fare domanda a INPS

Con il problema della guerra in Ucraina e l’allentamento graduale delle restrizioni per via del Covid-19, ci si ritrova in una situazione destabilizzante (sotto l’aspetto economico e sociale). Motivo per cui, almeno la maggiorazione della pensione di vecchiaia potrebbe essere una soluzione iniziale per favorire una parte di soggetti che si ritrovano in una situazione economica meno agiata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA