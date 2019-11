Maggy Gioia/ Dalla parte del Preside e contro il gruppo (Il Collegio 4)

Maggy Gioia si schiera contro il gruppo ma non è l’unica…

Ancora una volta Maggy Gioia ha preferito prendere le distanze dal resto del gruppo de Il Collegio 4, specialmente quando i compagni hanno deciso di manifestare contro il Preside. Quest’ultimo colpevole di aver espulso in una volta sola sia Alex Djordjevic sia Andrea Bellantoni, per via della finta rissa creata durante l’ora di Matematica della prof Petolicchio. Gli animi però si sono scaldati ben prima, in occasione della lezione del prof Raina a tema energia nucleare: i ragazzi si sono schierati contro Mario Tricca, sempre più nervoso per gli scherni dei compagni. Interpellata da Gianni Musella, Maggy ha rivelato di essere d’accordo nel credere che Mario abbia esagerato, ma che anche il ragazzo ha le sue ragioni nel volersi difendere con tanta forza. “Ci sono delle persone in questa classe che hanno un comportamento inadeguato”, ha detto al docente, svelando poi alle telecamere il resto del suo pensiero: “Io e Mario abbiamo dei comportamenti diversi da tutti gli altri”. Unica a rimanere in classe durante la baraonda fra allievi e Preside, Maggy ha potuto usufruire di tutta l’attenzione del prof Carnevale, che ha deciso di continuare la lezione solo con lei. “Non c’è una logica per fare tutto questo macello. Pima devi avere un piano”, dice riguardo alla decisione dei compagni di contestare l’espulsione dei due amici.

Maggy Gioia, torna sui social dopo gli attacchi ricevuti a causa de Il Collegio 4

Contestata dagli altri studenti, osannata dal pubblico italiano: Maggy Gioia continua ad emergere ne Il Collegio 4, mostrando un volto inedito di se stessa sui social. In tv la possiamo vedere sempre perfetta, a partire dalla divisa, decisa a mantenere fede alle proprie idee anche se vuol dire essere impopolare agli occhi dell’intera classe. Su Instagram invece è il suo lato colorato, giocoso, spensierato ad emergere. In una delle ultime foto la vediamo al ristorante Puri Indah Mall di Jakarta, in Indonesia, vestita con una maglietta rosa, le bretelle, tante forcine e nastrini colorati sui capelli. Nelle Storie invece condivide uno scatto con “la mamma più cool”, esibendo un vestito bianco con righe nere e quale motivo colorato. Superato il momento nero dovuto agli insulti ricevuti in seguito alla prima puntata del programma: Maggy ha riattivato i commenti e i fan hanno potuto così manifestarle tutto il proprio affetto. “La gente è stupida, ti dicono così perchè si sentono inferiori. Tu manco li vedi a sti scemi, sei la migliore”, scrive un ammiratore. “Fregatene se ti insultano, pensa a tutte le persone che ti vogliono bene. Sei una bella e brava persona”, dice un altro fan.

