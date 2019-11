Maggy Gioia/ Ecco come ha mostrato la sua maturità (Il Collegio 4)

Maggy Gioia sta emergendo sempre di più ne Il Collegio 4 con la sua maturità. La settimana scorsa però abbiamo scoperto che uno dei più grandi ostacoli per la ragazza è rappresentato dalla ragione. Il professor Carnevale ha chiesto infatti alla classe femminile di lasciarsi ispirare da un brano scelto per loro e fare dei disegni secondo la tecnica della pittura automatica, ovvero lasciare che le loro mani venissero guidate dalla musica. Per Maggy il compito si è rivelato più difficile del previsto: la ragazza ha scelto di disegnare tante mani e dei minuscoli puntini, svelando di non essere riuscita a lasciarsi andare all’irrazionalità. Ha disegnato dante mani “perchè prima di entrare in collegio era difficile trovare la felicità in tutto. Adesso ho capito che la felicità possiamo trovarla in tante piccole cose e non soltanto in grandi cose”. Un modo di vivere la vita del tutto opposto a quella di Claudia Dorelfi, che di contro agli occhi del docente è “tutta cuore”. Un dettaglio che ha permesso alle due ragazze di entrare in qualche modo in sintonia. In una delle serate, prima di andare a letto, Maggy ha infatti rivelato alle compagne che se potesse cambiare qualcosa nella sua vita, punterebbe tutto sul farsi più amici. “Fai tesoro di quello che ti ho detto, anche se in modo sbagliato”, ha detto Claudia, rievocando uno dei primi scontri avvenuti in istituto proprio fra lei e Gioia. Clicca qui per guardare il video di Maggy Gioia e Claudia Dorelfi.

Maggy Gioia, Il Collegio 4: la sua grande umanità

L’umanità di Maggy Gioia è emersa tutta nella precedente puntata de Il Collegio 4. Quando l’amico Mario Tricca è stato preso di mira da Martina Brondin, la ragazza è stata l’unica ad avvicinarsi a lui per consolarlo. Poi però ha deciso di ricordargli che il Preside ha vietato ad entrambi di partecipare alla gita proprio per via della parola “stupida” che Mario ha diretto alla sua rivale. Ha cambiato comunque idea quando Gabriele Montuori le ha fatto notare che fra i due c’è una differenza d’età significativa, visto che Martina ha 17 anni. Fra Maggy e Mario l’amicizia continua tra l’altro anche al termine del programma. In una degli ultimi post, Maggy scrive “Lui è un vero amico”, in inglese, condividendo su Instagram uno scatto particolare con il ragazzo. “Ma siete fan-ta-sti-ci”, scrive entusiasta il professor Andrea Maggi. Clicca qui per guardare la foto di Maggy Gioia e Mario Tricca e leggere i commenti. A quanto pare i due si sono incontrati in un secondo momento a Roma con altri amici, ovvero Vilma D’Addario e Sara Piccione. Un particolare che scopriamo grazie alle Storie di Giogia, che ha pubblicato alcuni selfie proprio con i tre allievi.

Una vera amicizia

Visualizza questo post su Instagram He is a true friend @mario_tricca_ @phrancescoguarnieri #ilcollegio4 #friendship #truefriends Un post condiviso da MaggyGioia (@maggygioia) in data: 24 Nov 2019 alle ore 12:08 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA