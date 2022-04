Magia nella guerra tra Russia e Ucraina?/ “Streghe dei due Paesi impegnate in riti…”

La guerra tra Russia e Ucraina si combatte anche a colpi di magia? È quanto sembra emergere da numerose fonti giornalistiche asiatiche, non ultima Asianews, secondo cui un centinaio di donne, vestite con saio e cappuccio, si sarebbero recentemente radunate a Mosca per supportare la vittoria di Vladimir Putin. Ulteriori dettagli vengono forniti dall’agenzia di stampa Adnkronos, secondo cui a ‘capeggiare’ il rituale sarebbe stata Aljona Polin, la principale strega di Russia, fondatrice dell’associazione delle “Grandi streghe di Russia”, che ha tenuto la sera del 12 marzo un consiglio generale delle streghe a sostegno di Putin.

Anche le streghe ucraine paiono non dormire sugli allori rispetto alle omologhe russe: l’agenzia Unian riferisce che “starebbero mettendo a punto un rituale in tre fasi per estromettere Vladimir Putin dal teatro di guerra. Tale rituale si dovrebbe svolgere nel luogo del potere dell’Ucraina, il Monte Calvo vicino a Kiev, un noto luogo mistico del Paese”. Insomma, la magia parrebbe realmente intersecarsi con le dinamiche di guerra.

MAGIA NELLA GUERRA TRA RUSSIA E UCRAINA? LE PAROLE DI MELUZZI E PADRE ZEPHLINKSY

Proprio Adnkronos ha intervistato due esperti, chiedendo loro di esprimere il personale punto di vista circa il possibile ruolo della magia nella guerra tra Russia e Ucraina. Il primo a essere interpellato è stato lo psichiatra Alessandro Meluzzi, primate e vescovo ortodosso: “Il mondo slavo – ha dichiarato – è attraversato da riti magici, nella letteratura, nella poesia, nella musica. Non si può mai disgiungere l’anima slava dal pensiero magico spirituale con il quale si intreccia. Le streghe sono state tante cose nella storia dell’esoterismo […]. Che la donna magica abbia sempre fatto paura fa parte della storia dell’umanità e della storia patriarcale”.

Gli ha fatto eco padre Taras Zephlinsky, attivista della chiesa greco-ortodossa di Kiev: “I rituali esoterici non sono qualcosa di buono e non accelereranno certo la vittoria dell’Ucraina. Invece di giocare con il maligno, che porta alla perdizione totale, se si vuole favorire la vittoria consiglio di dare il proprio contributo pregando Dio, amando il prossimo, diffondendo la verità. Sullo sfondo di questa guerra c’è veramente una lotta del male contro il bene. La Russia nel portare avanti la guerra è guidata dal diavolo e i rituali esoterici sono un culto diabolico“.











