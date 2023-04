MAGIC MIKE – THE LAST DANCE/ La perfetta chiusura della trilogia

Dopo il passaggio nelle sale, Magic Mike – The Last Dance è arrivato in home video. Il terzo capitolo del franchise tra sesso, amore e ballo vede il ritorno della formazione originale, con Steven Soderbergh alla regia su sceneggiatura frizzante di Reid Carolin. Protagonista, ovviamente, Channing Tatum, qui affiancato dalla magnetica Salma Hayek. Segnaliamo che il film è disponibile nei formati DVD e Blu-ray con Warner Bros. Home Entertainment.

SINOSSI – Dopo una lunga pausa e in seguito ad un affare fallito che lo ha lasciato al verde, costringendolo a lavorare come bar tender nei locali della Florida, per “Magic” Mike Lane (Tatum) è giunta l’ora di tornare sul palco. Con la speranza di partecipare a quello che considera l’ultimo show della sua carriera, Mike si dirige a Londra con una donna ricca e altolocata (Salma Hayek Pinault) che lo attira con un’offerta che non può rifiutare… e un’agenda già pianificata. La posta in gioco è altissima quando Mike scopre cosa ha veramente in mente la donna: riuscirà, insieme ad un nuovo gruppo di ballerini da rimettere in carreggiata, ad essere in grado di farcela?

Un uomo desiderato in tutti gli Stati Uniti, un cittadino-lavoratore che spera e insegue pervicacemente il sogno americano. Questo era Magic Mike nei primi due film, ma qui c’è una trasformazione. La trilogia cambia registro e vira su una commedia romantica tutt’altro che superficiale dal vivace, indomito, ricco di passione. Spicca il lato femminile – anche femminista – mentre sembra quasi scomparso l’american dream ed emerge in maniera mai così nitida la fragilità del protagonista. Soderbergh si conferma uno dei più bravi registi in circolazione – ma questa non è una sorpresa – mentre è accattivante l’alchimia tra Channing Tatum e Salma Hayek, come suo solito esplosiva.

