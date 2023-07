Magic: The Gathering, trovata rara carta dell’Unico Anello/ Ora vale 2 milioni di dollari

Una carta rarissima dell’Unico Anello (The One Ring), dal valore folle, è stata trovata dopo giorni di ricerche. Si tratta di “Magic: The Gathering“, una delle più desiderate dai collezionisti, che tra l’altro ha raggiunto un valore di 2 milioni di dollari, secondo quanto riportato da Fanpage. Il caso è scoppiato quando l’editore Wizards of the Coast ha lanciato un’espansione ufficiale appunto di Magic: The Gathering, che è incentrata sulla trilogia de Il Signore degli Anelli di Tolkien. Tra le carte stampate per l’occasione ne ha inserita una rara, unica, dedicata al tesoro che caratterizza i tre libri, l’Unico Anello. Di conseguenza, è diventata subito l’obiettivo principale di collezionisti e appassionati, visto che il suo possesso ha raggiunto un valore enorme.

Un fan su Twitter, chiamato Hipsters of the Coast, ha dato la notizia della scoperta dell’Unico Anello e condiviso il link alla certificazione della carta. Chi l’ha trovata, l’ha fatta valutare subito e l’ha assicurata, consapevole del suo valore folle. Peraltro, questa carta ha ottenuto un grado MINT 9, che è stata certificata come in condizioni praticamente perfette, stando ai criteri stabiliti da Professional Sports Authenticator.

MAGIC: THE GATHERING, IL RITROVAMENTO DELL’UNICO ANELLO

L’account Twitter ufficiale di “Magic: The Gathering” (gioco di carte collezionabili creato da Richard “Channing” Garfield e lanciato per la prima volta nel 1993) ha celebrato la notizia, citando Tolkien ed esprimendo soddisfazione per il ritrovamento. Il proprietario della carta, la cui illustrazione è stata realizzata dall’artista finlandese Veli Nyström e la cui scoperta è avvenuta dopo due settimane circa dal lancio del crossover con Il Signore degli Anelli, è ovviamente rimasto anonimo, stando a quanto riportato al Wall Street Journal.

Le offerte per la carta sono molto alte, come quella del negozio spagnolo Gremio de Dregones che ha raggiunto i 2,1 milioni di dollari. Se il proprietario dovesse accettare tale offerta, la carta dell’Unico Anello diventerebbe subito la più costosa di “Magic: The Gathering”. Ma per ora l’Unico Anello non è in vendita, almeno ufficialmente. Prima di questa scoperta, la carta più ricercata dai collezionisti era il Black Lotus: nel mese di marzo è stato venduto un esemplare per oltre 500mila dollari.











