Maglia Bianca Intimissimi Giro d’Italia 2021/ “Messaggio di positività e di fiducia”

Si rinnova anche per il 2021 la partnership fra il Giro d’Italia e Intimissimo Uomo, noto brand leader per quanto riguarda l’underwear, l’abbigliamento intimo maschile. Dopo la splendida collaborazione del 2019 e del 2020, per il terzo anno Intimissimo Uomo entra nell’elenco dei Top Sponsor della corsa ciclistica più importante del Bal Paese, vestendo la Maglia Bianca. Si tratta nel dettaglio di una delle quattro maglie leader della stessa corsa a tappa, e precisamente quella dedicata al miglior giovane della corsa, al talento under 25 del presente e del futuro (le altre tre sono la Maglia Rosa, quella del leader della classifica, la Maglia Azzurra per i campioni della montagna, e la Maglia Rossa per il ciclista migliore ai punti).

“Un legame – recita il comunicato stampa della nota azienda veronese – quello tra il Giro d’Italia e Intimissimi Uomo che si basa su valori condivisi, come lo spirito di squadra e il gareggiare per un obiettivo comune, che in questa edizione diventa ancora più profondo: Intimissimi Uomo porta al Giro la sua identità, vestendo proprio la maglia bianca, capo icona del Brand e del lifestyle maschile”.

MAGLIA BIANCA INTIMISSIMI GIRO D’ITALIA 2021: DALLA VITA DI TUTTI I GIORNI ALLO SPORT

Una Maglia Bianca, che come ricorda ancora Intimissimi Uomo, assume così un doppio valore: da una parte quella nella vita di tutti i giorni, un capo d’abbigliamento quotidiano che è diventato ormai un must-have, semplice, confortevole (e giudicata anche molto sexy da una recente ricerca della Nottingham Trent University), e dall’altra, un “capo tecnico ed emblematico nella gara – scrive l’azienda di Verona – veste la pelle delle future generazioni, veicolando un messaggio di positività e di fiducia nei giovani”. La nuova Maglia Bianca del Giro d’Italia, che potete ammirare già su queste pagine, sarà visibile tutti i giorni per tre settimane a partire dal prossimo 8 maggio, quando scatterà la corsa ciclistica più importante del nostro Paese, 21 tappe (qui l’elenco completo) che scatteranno dall’ex capitale italiana, Torino, fino alla classica parata finale nel cuore di Milano, il 30 maggio successivo. “Un evento – conclude Intimissimi – che si appresta ad essere determinante sia a livello sportivo che mediatico, collante e catalizzatore verso una nuova ripartenza”.

