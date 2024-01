Maglia Inter 2024-2025, è rivoluzione/ Addio alle strisce verticali, c’è l’effetto mimetico

Rivoluzione Inter dalla stagione 2024-2025. Non parliamo però né di mercato né di dirigenza ma della maglia. Nel dettaglio, ad essere totalmente diversa dal passato sarà la prima casacca del club che, secondo il sito specializzato Footy Headlines, potrebbe non avere le tradizionali strisce verticali. I colori resteranno i tradizionali nero e azzurro, ma con effetto “mimetico”. Per quanto riguarda il logo, dovrebbe tornare il colore bianco, dopo il giallo che ha caratterizzato la prima maglia dell’Inter 2023/24.

Si tratta, come sottolinea Sky Sport, di una maglia dal disegno irregolare simile a quella celebrativa per i 20 anni di partnership con la Nike, che fu indossata il 17 marzo 2019 durante il derby di Milano: si trattava, in quel caso, di una sorta di collage con le 10 shirt più significative del club milanese. Non è la prima volta che l’Inter sceglie una casacca senza righe tradizionali: già nella stagione 2020-2021, quella dello scudetto, la società optò per una maglia a zig-zag, mentre l’anno successivo debuttò la fantasia a pelle di serpente, chiaro riferimento al Biscione, simbolo del club.

Maglia Inter: righe nere con sfondo blu

Il sito Footyheadlines ha presentato così quella che sarà la nuova casacca nerazzurra: “La nuova maglia in casa dell’Inter per la stagione 2024-2025 sarà una delle più sorprendenti nella storia del club. La maglia presenterà i colori tradizionali, combinati con il bianco per i loghi. Tuttavia, solo i colori sono classici”. La maglia avrà un “un motivo dazzle” scrive Calcio e Finanza, che spiega inoltre come le classiche righe verticali verranno sostituite da righe che “si intersecano tra di loro creando un effetto particolare. Le righe saranno nere, con lo sfondo della maglia blu”. La nuova maglia debutterà nella prossima stagione, quella 2024-2025: l’obiettivo dei nerazzurri è apporre anche il tricolore su quella che sarà la prossima casacca.











