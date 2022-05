Maglia Juventus 2022-2023/ “Tanti triangoli che si ispirano all’Allianz Stadium”

La Juventus ha ufficialmente presentato la nuova maglia “home” per la stagione ventura, la 2022-2023. Come da tradizione, il club la indosserà per l’ultima partita casalinga, leggasi la sfida fra Juventus-Lazio in programma lunedì sera. Il vero esordio avverrà però nelle prossime ore, visto che il team femminile Juventus Woman, la indosserà per l’incontro di cartello contro le colleghe del Milan in programma oggi. “Dal 2011 – la nota pubblicata dalla stessa società torinese nel presentare la nuova maglia 2022-2023 – i tifosi della Juventus trepidano, esultano, si abbracciano, si entusiasmano e vivono grandi emozioni insieme ai loro campioni in uno stadio che è più che un impianto: è una casa”.

La società fa quindi sapere che l’Allianz Stadium è l’ispirazione del nuovo Home Kit 2022/23, creato da Juventus e adidas Football. “In particolare – si legge ancora – la divisa compone i colori più iconici della Juve, il bianco e il nero, utilizzando una grafica che parte dalla forma del triangolo: quella stessa figura geometrica che è parte integrante della struttura architettonica dello stadio”. Una nuova maglia Juventus 2022-2023 che è “idealmente creata per portare addosso la magia dell’Allianz Stadium, rappresentando ogni volta che la si indossa tutta la grande famiglia Juve”.

MAGLIA JUVENTUS 2022-2023 SVELATA: UNA DIVISA AL 100% RICICLATA

La divisa strizza inoltre l’occhio all’ambiente, in quanto è composta al 100 per cento da materiale di riciclo, ed è stata inoltre creata con la tecnologia HEAT.RDY – KEEP COOL “che permette a chi la indossa di restare sempre fresco e asciutto anche durante l’attività fisica, mentre nella sua versione replica utilizza la tecnologia AEROREADY – KEEP DRY, per un confort perfetto in qualsiasi situazione”.

La maglia della Juventus 2022-2023 che vedremo quindi all’opera quest’oggi e lunedì sera, è già disponibile presso lo store ufficiale online della Vecchia Signora, nonché nei vari store fisici presenti su tutto il territorio a partire da 90 euro (la versione bimbo costa invece 70).

