Maglia Roma 2024-2025: le indiscrezioni/ Quella home ricorderà quella della stagione ’96-’97

Il campionato sta per volgere al termine e come ogni anno, a fine stagione, iniziano a circolare le prime indiscrezioni sulle nuove maglie per l’anno calcistico successivo. Nelle ultime ore sul web sono state publicate immagini di quella che dovrebbe essere la maglia “home” della Roma. La casacca ricorderà quella della stagione ’96/’97, come spiega “Footyheadlines.com”, mentre la terza sarà blu e presenterà il logo “ASR”. Il portale web, che si occupa proprio di scovare e rendere noti dettagli sui kit delle squadre di calcio in anteprima, ha diffuso un’immagine delle tre maglie con le quali la Roma giocherà la prossima stagione.

La prima di queste maglie dovrebbe essere ufficializzata nel mese di maggio. Spesso le società di calcio presentano le nuove casacche al termine della stagione in corso, solitamente in una delle ultime gare di campionato: la Roma, però, non è tra queste. Difficile, dunque, che la società capitolina possa giocare una delle ultime sfide di questa stagione con la nuova maglia “home”, che secondo le indiscrezioni dovrebbe essere appunto quella che ricorderà la linea della stagione ’96-’97. Molto probabile, però, che venga ufficializzata proprio nel mese di maggio, come accaduto già negli anni passati.

Maglia Roma 2024-2025: le indiscrezioni

La maglia della Roma per la stagione 2024-2025 dovrebbe essere ufficializzata nel mese di maggio, almeno per quanto riguarda la prima. La casacca home dovrebbe avere delle striscioline verticali gialle: questo dettaglio rimanda proprio a una stagione in particolare, quella 1996/1997. Questa maglia, al contrario di altre della storia recente, non avrà il colletto “anni Novanta” e il rosso sarà di una tonalità più scura rispetto a quello attuale. Avrà poi tre strisce sulle spalle, marchio di fabbrica dell’Adidas. Per quanto riguarda le altre casacche, invece? Molto probabilmente scopriremo se le indiscrezioni siano rispettate ancora più avanti: spesso, infatti, la seconda e terza maglia vengono ufficializzate nei mesi di giugno e luglio.











