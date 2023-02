Magnifica ossessione/ Su Rete 4 il film con Jane Wyman e Rock Hudson

Magnifica ossessione, film di Rete 4 diretto da Douglas Sirk

“Magnifica ossessione” è il film che Rete 4 manderà in onda nella fascia pomeridiana, alle ore 16.40, il 22 febbraio 2023. Si tratta di un film di genere drammatico prodotto nel 1954 negli Stati Uniti d’America e diretto dal regista tedesco Douglas Sirk.

La trama di Magnifica ossessione si ispira al romanzo edito nel 1929 e scritto da Lloyd C. Douglas, un autore americano di grande fama ed è una nuova versione del film di John M. Stahl con Irene Dunne e Robert Taylor intitolato “Al di là delle tenebre-Magnificent Obsession”. Gli attori protagonisti di Magnifica ossessione sono Jane Wyman, Rock Hudson, Agnes Moorehead, Barbara Rush e Otto Kruger.

Il vero nome dell’attrice Jane Wyman è Sarah Jane Mayfield, per la sua interpretazione nel film “Jonny Belinda” l’attrice ha vinto il premio Oscar per la categoria “miglior attrice protagonista”. Il primo romanzo scritto da Lloyd Cassel Douglas è stato proprio “Magnifica ossessione” ed è stato subito un grande successo. Pastore della chiesa luterana, l’ultimo lavoro di Douglas risale al 1951 e si tratta di un’autobiografia intitolata “Time To Remember”. L’autore muore prima di portare a termine la seconda parte del libro e saranno le sue figlie a completare l’opera.

Magnifica ossessione, la trama del film

Leggiamo la trama di Magnifica ossessione. Bob Merrick (Rock Hudson) è un giovane americano, erede di una facoltosa famiglia che trascorre le sue giornate oziando. I suoi unici interessi sono i primati nello sport e la conquista di donne belle e ricche. Non avendo problemi economici, Bob lascia gli studi di medicina e si dedica ad altre attività che lo portano a sperperare il danaro che gli manda la famiglia. Una mattina, mentre si diverte a correre sul lago a bordo del suo nuovo motoscafo, Bob ha un brutto incidente, facilmente evitabile se soltanto il giovane non avesse deciso di impressionare positivamente una donna. In seguito all’incidente, Merrick viene trasportato nell’ospedale più vicino affinché ricevesse le cure del caso.

Per mantenerlo in vita, gli fanno arrivare un respiratore precedentemente destinato ad un malato affetto da grave cardiopatia. Si tratta del dottor Phillips, un chirurgo molto stimato e molto altruista che, in mancanza del respiratore artificiale, non sopravvive a una crisi respiratoria e muore. Intanto Bob si riprende e decide di uscire dalla clinica prima del tempo necessario, senza considerare le indicazioni dei medici. Il comportamento del giovane uomo è come al solito arrogante e irrispettoso, sia nei confronti del personale della clinica che degli altri ammalati.

Bob mette in protica una vera fuga ma, a causa del suo fisico ancora molto debilitato, non fa molta strada. Una donna lo vede accasciato in strada e chiama i soccorsi. Il caso vuole che la donna sia proprio Helen (Jane Wyman), la vedova del buon chirurgo Phillips. Ironia della sorte, tra la donna e Bob nascerà una storia d’amore, bella ma molto travagliata. Il sentimento che l’uomo prova per Helen gli cambia totalmente la vita, finalmente il giovane ereditiero inizia a seguire la retta via: riprende a studiare e a diventare un buon medico. Grazie a lui Helen, che nel frattempo ha perso la vista, si sottopone ad un delicato intervento che le ridarà nuovamente la possibilità di vedere il mondo che la circonda. L’amore trionfa sempre.

