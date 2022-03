Magnifica ossessione/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson e Jane Wyman

Magnifica ossessione, film di Rete 4 diretto da Douglas Sirk

Magnifica ossessione sarà trasmesso oggi, 9 marzo, dalle ore 16:40 su Rete 4. Si tratta di un film che ha debuttato durante l’anno 1954 e appartiene ai generi cinematografici drammatico e romantico. Il regista di questo film risulta essere Douglas Sirk mentre la sceneggiatura è stata scritta da Robert Blees.

I 300 di Fort Canby/ Su Rete 4 il film con Richard Boone

All’interno del cast del film ci sono numerosi attori molto noti del mondo del cinema come Jane Wyman, Rock Hudson, Barbara Rush, Agnes Moorhead, Otto Kruger, Gregg Palmer, Paul Kavanagh, Judy Nugent e Sarah Shane. Le musiche di questo film sono state realizzate dal compositore Frank Skinner, aiutato da Joseph Gerhershon mentre la fotografia è stata curata da Russell Metty.

Delitto a Albi/ Su Rete 4 il film con Leonie Simaga e Helene Vincent

Magnifica ossessione, la trama del film: lasciare gli studi per…

Ora andiamo sulla trama di Magnifica ossessione. Bob Merrick è un giovane che decide di lasciare i propri studi in medicina per dedicarsi a record sportivi e conquistare le donne. Bob ha questo atteggiamento da nullafacente perché è un ricco erede, per lui, tutto gli è dovuto e non ha bisogno di imparare un lavoro per portare avanti una famiglia o conquistarsi i piaceri della vita. Tuttavia, un giorno, per fare il gradasso, è vittima di un incidente mortale.

Incredibilmente, Bob riesce a salvarsi ma a una condizione: usando il respiratore che era destinato a un altro uomo, il Dottor Philips. Quest’ultimo era un dottore mite e amato da tutti per il suo carattere. Senza il respiratore, Philips non può vivere, mentre Bob riesce a salvarsi. Questo evento che può apparire non collegato, in realtà ha un forte impulso sulla vita del giovane erede. Bob a causa di questo evento e di alcune conseguenze derivanti da esso, decide quindi di farsi prendere da una magnifica ossessione e operare proprio come faceva il Dottor Philips. I risultati lo porteranno a cambiare decisamente vita e a redimersi in un certo senso.

Sette strade al tramonto/ Su Rete 4 il film con Audie Murphy

© RIPRODUZIONE RISERVATA