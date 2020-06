Mago Candido: “Scemo a farmi beccare coi soldi”/ “Non ho mai curato nessuno”

Pubblicità

La storia del Mago Candido, all’anagrafe Renzo Candido Martini, è ormai nota a tutti ed è stata raccontata nuovamente nella puntata di “Chi l’ha Visto?” di ieri sera, mercoledì 10 giugno 2020, andata in onda su Rai 3. I fatti: l’uomo, cartomante in televisione, prometteva ai suoi clienti di togliere il malocchio e ogni forma di negatività in cambio di una parcella salata, oltre alle sue presunte abilità nella comunicazione con i defunti e nell’esecuzione di esorcismi. La Guardia di Finanza di Lodi ha arrestato lui e due componenti della sua famiglia con le accuse di associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata e di reimpiego di denaro di provenienza illecita, con tanto di sequestro di beni per un totale di 3,6 milioni di euro. Il mago è stato così raggiunto da un inviato del programma condotto da Federica Sciarelli, che l’ha intervistato sull’uscio della sua abitazione, in quanto l’imputato non può allontanarsi dal suo domicilio, dal momento che si trova agli arresti domiciliari.

MAGO CANDIDO: “SONO STATO SCEMO”

Di fronte alle telecamere della Rai, il Mago Candido, che nella sua carriera ha anche compiuto azioni degne di menzione, quali la donazione di un’automobile e di un defibrillatore al suo Comune di residenza, ha dichiarato: “Non avete mai visto una mia trasmissione? Tutti mi dicono: ‘Grazie di esistere’. In quel programma poteva interagire telefonicamente in diretta chiunque, senza filtri. Se qualcuno fosse stato arrabbiato con me, secondo voi non si sarebbe intromesso?”. Secondo il mago tutti i suoi clienti sono stati contenti di lui e del suo trattamento. “Il malocchio è andato via?”, gli ha domandato il giornalista di “Chi l’ha Visto?”, ottenendo una risposta diretta e lapidaria: “Sono tutti guariti”. Poi, il diretto interessato ha sottolineato come sia pieno al mondo di maghi che truffano, chiedendo all’inviato “perché venite solo da me che sono il più onesto? Io sono stato semplicemente più scemo a farmi trovare con i soldi, gli altri sono più furbi”. Tuttavia, il “Principe della ritualistica e dell’esoterismo” rifugge le accuse di guaritore: “Non ho mai fatto curare le malattie e a chi non era lucido non ho fatto niente. Cosa facevo? Facevo seccar le p*lle alla gente come lei!”.



