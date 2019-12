Mago do Nascimento, chi è?/ Wanna Marchi: “Un flirt con lui? È gay! Ora sta in..”

Chi è il “Mago do Nascimento” e che fine ha fatto? In molti se lo chiedono, soprattutto negli ultimi mesi in cui Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile sono tornate nel piccolo schermo. Le uniche notizie che si sanno di lui sono quelle che la stessa Wanna Marchi ha rivelato. In un’intervista rilasciata qualche anno fa a Maurizio Costanzo nel suo show “L’Intervista”, la Marchi ha preso in qualche modo le sue difese: “Lui non ha mai obbligato nessuno, la rivoltella non l’ha mai puntata a nessuno. Quante quaterne ha fatto vincere? Qualcuna sicuramente sì, lo assicuro! Certo non milioni…” E ha inoltre ammesso: “Il mago ha fatto molto bene a tante persone. Lui adorava le persone e aveva l’affetto di molte persone anziane. Lui era buono, questo quasi nessuno lo sa. Non voglio beatificarlo ma si tratta di episodi che ho visto con i miei occhi”.

Wanna Marchi: “Mago do Nascimento? Da quando è scappato…”

Quando però Maurizio Costanzo le ha chiesto il perché della fuga del Mago do Nascimento, la Marchi ha ammesso: “Perché è scappato? Io sicuramente sarei rimasta nei suoi panni, lui non so… forse ha avuto paura, aveva la famiglia lontana… chissà! – e sulla possibilità di un flirt tra i due – Simpatia sentimentale? Ma per carità! Può essere tre volte mio figlio e poi è gay!” Negata ogni possibile tresca amorosa, la Marchi svela di non averlo più sentito: “Da quando è scappato non l’ho più sentito e questa è una cosa che non gli perdono. – ha poi ammesso – Ha il numero di telefono, avrebbe potuto chiamarmi anche se tramite l’avvocato!” ha così concluso, amareggiata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA