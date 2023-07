Mago e insegnante pedofilo inglese condannato a 30 anni/ “Almeno 13 abusi su minori in 25 anni”

In questi giorni Paul McKee, un mago ed insegnante inglese accusato di essere un pedofilo è stato condannato a 30 anni di carcere. L’uomo, che oggi ha 57 anni, per circa 25 anni tra gli anni ’80 e i primi 2000 avrebbe compiuto una feroce serie di abusi ai anni di parecchi minorenni inglesi, prima di scappare in Thailandia, dove si sarebbe rifatto una vita. Precedentemente noto come un mago ed intrattenitore, tanto che avrebbe lavorato per diversi calciatori del Liverpool FC ed alcuni attori di soap opera, si sarebbe reinventato insegnante, ma risulta che non si sia più comportato da pedofilo in Thailandia. Lì, inoltre, si sarebbe sposato ed avrebbe avuto anche una figlia.

Le accuse contro il mago ed insegnante pedofilo

Insomma, il mago ed insegnante pedofilo, ritenuto colpevole dalla corte, dovrà trascorrere in carcere 30 anni, dei quali almeno due terzi obbligatori prima di poter ottenere la libertà vigilata. Secondo il suo difensore, questo si tradurrà, pressoché, in un carcere a vita per il 57enne. Inizialmente, inoltre, McKee si era dichiarato non colpevole, circostanza che secondo il giudice gallese avrebbe perpetrato, indirettamente, la violenza ai danni delle sue vittime, costrette a subire un processo in cui hanno dovuto ripercorrere tutte le violenze subite.

Il giudice, emettendo la sua sentenza, ha sottolineato che gli atti compiuti dal mago ed insegnante pedofilo erano “strazianti, oscuri ed inquietanti“, oltre al fatto che considerasse le ragazzine “come piccole schiave del sesso”. Negli anni in cui ha compiuti gli abusi, l’uomo si è creato una dimora sullo stile del Neverland Ranch di Michael Jackson, in cui teneva animali di ogni tipo per attirare i bambini. Inoltre, gli avrebbe concesso, anche ai più giovani, di bere e fumare liberamente, probabilmente anche per ingraziarsi le sue giovani vittime. Il mago ed insegnante pedofilo è stato riconosciuto colpevole di almeno 13 aggressioni e stupri, ai danni di almeno 7 vittime (ovvero coloro che hanno avuto il coraggio di farsi avanti per denunciarlo”, talvolta anche filmati e conservati.

