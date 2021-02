Mago Forest che fine ha fatto?/ “Scoperto da Renzo Arbore come Nino Frassica”

Che fine ha fatto Mago Forest?

Mago Forest torna in tv e anche questa volta sarà ospite di Carlo Conti nello speciale Affari Tuoi Viva gli sposi in onda questa sera. Già nelle scorse settimane è stato ospite in tv da Fabio Fazio e oggi farà lo stesso regalando ai promessi sposi alcuni sprazzi della sua magia sempre poco riuscita. Sono molti i maghi in tv ma sicuramente quello che colpisce di lui non sono queste doti bensì la sua pungente ironia, la stessa che proprio a Che Tempo che fa lo ha mostrata senza veli in una foto choc che ha fatto il giro dei social. In molti però si chiedono dove sia finito e cosa stia facendo in questo periodo Michele Foresta, questo il suo vero nome, per via dl lockdown, dei teatri chiusi e di tutto quello che sta succedendo in tv e al cinema. Per fortuna ci sono le ospitate ad aiutare gli artisti a tirare avanti la baracca e così questa sera i suoi fan avranno modo di vederlo e sentirlo.

Mago Forest: “Scoperto da Renzo Arbore come Nino Frassica”

Ma chi è Michele Foresta in arte Mago Forest? E’ lui uno dei comici più noti della tv italiana visto che negli ultimi anni ha scritto spettacoli e momenti televisivi importanti ma, soprattutto, è noto al grande pubblico per la sua partecipazione, proprio nei panni del Mago Forest, a Mai dire gol. Lì è arrivata la consacrazione di una carriera che è iniziata nel 1984 in veste di concorrente di ‘Autostop’ condotto da Marco Columbro e anche in quel caso ci fu poi lo zampino di Renzo Arbore che lo notò e lo volle a ‘Indietro tutta!’ da protagonista. Arrivò poi la collaborazione con un altro pupillo del napoletano, Nino Frassica, e fu così che prese il via la sua lunga carriera che lo portò ad essere presenza fissa a ‘Zelig‘, insieme a Claudio Bisio e Simona Ventura, e poi a ‘Mai dire Gol’ diventandone addirittura conduttore per alcune edizioni.



