Mago Forest, chi è il concorrente Lol 2 Chi ride è fuori/ “Per far ridere ho usato diverse tecniche”

Tra i protagonisti di Lol 2 Chi ride è fuori c’è anche il mitico Mago Forest. Dopo le recenti partecipazioni a Mai dire Talk e a Che tempo che fa, lo showman classe 1961 torna con una nuova avventura su Prime Video. Grande curiosità da parte dei fans di vederlo all’opera nell’attesissimo comedy-show prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios.

Con il suo personaggio e le sue tecniche particolari cercherà di far vacillare i suoi colleghi dal mondo dello spettacolo. E lo farà, promette, con uno stile tutto suo: “Io avevo diverse tecniche. Una era che ho lasciato la mia macchina parcheggiata in doppia fila fuori, quindi io in testa avevo solo la mia macchina: me la porteranno via? Me la graffieranno e basta? Mi faranno un multone? Sarà un vigile o una vigilessa?”, riporta il sito askanews.

Mago Forest, da Zelig a Lol 2 Chi ride è fuori: un successo annunciato?

Mago Forest non deluderà le attese in Lol 2 Chi ride è fuori . Un comedy show che si preannuncia vincente come fu la prima edizione, accolta con entusiasmo da un pubblico ampio e di ogni età. Per Mago Forest si tratta di una nuova avventura, dopo aver fatto il pieno di successi negli ultimi anni tra tv e teatro.

Nel 2013 ha condotto Zelig Circus con Teresa Mannino, nel 2015 è invece diventato ospite fisso di Stasera tutto è possibile. Nel 2016 il ritorno a Zelig, poi La réunion con la Gialappa’s Band e la conduzione di Mai Dire Talk, in onda su Italia 1, nel 2018. E tre anni dopo, nel 2021, ancora Zelig con il suo amatissimo personaggio.

