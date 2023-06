“Mago Forest maniacale durate la registrazione di GialappaShow”/ Il retroscena: “Vuole rivedere ogni gag”

Il Mago Forest ‘maniacale’ a GialappaShow? L’indiscrezione: “Vuole rivedere ogni gag prima di dare l’ok”

Dietro le quinte del programma GialappaShow tutti gli ospiti, sin qui, sono rimasti colpiti dalla professionalità lavorativa del Mago Forest che durante le registrazioni vuol rivedere ogni gag per poi poter dare l’ok. Una puntata singola può durare anche nove ore di registrazioni: è questa l’indiscrezione lanciata da Pipol TV sul mattatore dello show di TV8.

Recentemente il Mago Forest ha rilasciato un’intervista al magazine Oggi, parlando di tutto un po’, dalla sua carriera alle sue collaborazioni con i grandi della televisione. Il conduttore ha raccontato che l’idea è nata per puro divertimento. “Lavoravo nei night club, come attrazione. Ho tolto una ‘A’ al mio cognome, volevo darmi un’aria più misteriosa e internazionale. In realtà all’inizio ero ‘Mr Forest’”. Mago o comico? “Quando non faccio ridere mi giustifico dicendo che io sono un ‘mago’; se invece la magia non riesce, spiego che sono un ‘comico”. Il Mago Forest ha spiegato che non avrebbe mai immaginato di essere un volto della televisione: “Io volevo diventare carpentiere come il mio papà”. Il conduttore siciliano ha compreso che poteva vivere facendo ridere quando ha scoperto il mondo del cabaret, all’epoca in cui non era ancora così diffuso in televisione.

Il Mago Forest, nel corso della sua carriera ha avuto la fortuna di lavorare con molti grandi della televisione, da Renzo Arbore a Nino Frassica, passando per Giancarlo Bozzo e la Gialappa’s Band in passato come oggi. A chi è più grato? “Ringrazio tutti, per avermi dato la possibilità di svolgere il mio lavoro coccolato e con serenità. Per un comico il contesto è tutto”. Per il Mago Forest, un comico non può e non deve essere corretto: “Non lo era il giullare nel Medioevo, non lo sarà il battutista che nel 3000 si esibirà su Marte”. Il Mago Forest vanta tante collaborazioni, come quella con Fabio Fazio, che ha definito “un vero piacere”. Se Fazio gli proponesse un ruolo nel suo nuovo programma, il Mago Forest ha risposto così ad Oggi: “Vorrei proporgli io di formare un trio assieme al Signor Carlo”.

Il siciliano ha qualche sogno nel cassetto o scheletri nell’armadio? Questa la domanda a cui ha risposto con il suo solito umorismo. “La copertina della Settimana Enigmistica. Scherzo… Quando c’è la salute c’è tutto”. Nell’ultima puntata di Gialappas Show, il Mago Forest è stato affiancato da Giulia Salemi, co-presentatrice della puntata e, tra gli ospiti è stato presente Giancarlo Magalli, protagonista di vari momenti della trasmissione.

