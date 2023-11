Mago Forest: “Mia moglie Angela? Abbiamo le stesse passioni”/ “Sognavo di lavorare con Gialappa’s ora…”

Forest parla della moglie Angela: le sue parole

Mago Forest, ai microfoni del settimanale parla della moglie Angela: “Abbiamo le stesse passioni, ci piace vedere le persone che danno il massimo e una mostra raccoglie il meglio di un’artista”. Il comico della Gialappa’s ha svelato che la sua dolce metà non è gelosa.

Corpo Libero, serie tv: anticipazioni ultima puntata 8 novembre 2023/ Martina indagata per omicidio…

“Mi conosce . Mick Jagger diceva: “E’ solo rock ‘n roll”, io dico: “E’ solo cabaret”. Per quanto riguarda la sua carriera, Forester ha ripercorso i suoi esordi: “Da ragazzo ho studiato ragioneria perchè era l’unica scuola che non prevedesse il latino e perchè il mio vicino di casa aveva una bella villa e faceva il ragioniere. Ma non ero portato. Per mantenermi gli studi ho fatto il barista e l’imbianchino e devo dire che sono ancora molto bravo. Sono un’imbianchino prestato alla comicità. Anzi, se qualcuno avesse bisogno di ridipingere casa…” Il Mago svela poi: “Sognavo di lavorare con la Gialappa’s, per colpa loro non ho più sogni“.

Alessio e Claudia, lite a Uomini e Donne/ Colpa di un messaggio di Barbara De Santi

Mago Forest: “Sono timido, se potessi non andrei sul palco”

Michele Foresta, in arte Mago Forest, ha piacevolmente ripercorso 20 anni di carriera regalando alcune rivelazioni sulla sua persona. Al settimanale Gente, lo showman ha svelato: “Ho rifiutato Domenica In. Mi sentirei a disagio a parlare di me stesso. Sembro birichino, irriverente e un po’ scorretto, ma in realtà sono un timido bambino di Nicosia che ha paura a parlare con gli altri. Mia madre mi raccontava così“.

Forest, nonostante sembri sempre a perfetto agio sul palco, si definisce timido: “Mi spiace contraddirla, ma mi riconosco nella categoria del timido. La cosa che mi viene meglio è fare lo spettatore. Se potessi, non andrei sul palco. Riesco ad andarci solo perché mi nascondo dietro la corazza del mio personaggio. Alan Bennett (scrittore e drammaturgo britannico, ndr) ha detto che il personaggio è la somma dei nostri difetti e il Mago Forest è molto vicino a quello che sono”.

Marco Columbro e il rapporto con il figlio Luca: "Sono orgoglioso di lui"/ "Fa l'illusionista, è bravissimo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA