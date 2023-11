Mago Forest su Gialappa’s Show: “Stremati dopo ogni registrazione”/ “Lavoro lungo. Far ridere ci mette ansia”

Gialappa’s show, Mago Forest ammette le difficoltà dei comici: “Far ridere mette ansia”

Prosegue il momento d’oro del Mago Forest e la Gialappa’s band a Gialappa’s show. Non che sia una novità, visto che il team di comici è da trent’anni sulla piazza ed è stato capace di inanellare successi da ogni parte. Ma il successo riscosso da Gialappa’ s show sta facendo drizzare le antenne a pubblico e addetti ai lavori, visto che il format di Sky Uno si sta rivelando particolarmente riuscito, con una miscela di comicità e divertimento perfetta e il tutto capitanato dal bravissimo Mago Forest. Intervistato da Il Giornale, Il Mago Forest, all’anagrafe Michele Foresta, ha rivelato i segreti del programma che sta convincendo tutti in queste settimane con la seconda stagione.

Un’attenzione ai dettagli e un lavoro maniacale ne stanno facendo uno dei comedy show meglio riusciti degli ultimi tempi, dove il genere sta provando a rilanciarsi non senza qualche ostacolo visto l’imperversare del politically correct che ha reso più complesso il lavoro dei comici. “Dopo ogni registrazione siamo stremati. E’ un lavoro lunghissimo perché fatto con grande cura, in cui ogni dettaglio della trasmissione è messo per iscritto. Poi raccogliamo il materiale e ci confrontiamo su quello che vogliamo inserire” ha spiegato il mago Forest che ammesso anche di essere particolarmente notturno e di scambiarsi mail con i suoi collaboratori anche alle quattro del mattino. “Far ridere mette ansia, è come tirare un calcio di rigore” ha chiosato il Mago Forest.

Il rapporto con la moglie, il Mago Forest rivela: “Io e lei abbiamo le stesse passioni”

Nel corso di una intervista concessa al magazine Gente, il Mago Forest ha colto l’occasione anche per soffermarsi sul rapporto con la moglie Angela. I due sono uniti da tempo e come svelato dal comico e cabarettista a rendere un idillio il matrimonio tra i due sono anche gli interessi comuni: “Abbiamo le stesse passioni, apprezziamo vedere le persone che danno il massimo” ha spiegato l’artista siciliano e padrone di casa di Gialappa’s show.

Intervistato dalla rivista, il Mago Forest ha aperto la scatola dei ricordi, ripercorrendo anche la sua gioventù, prima di sbarcare il lunario nel mondo dello spettacolo: “Da ragazzo ho studiato ragioneria perchè era l’unica scuola che non prevedesse il latino e perchè il mio vicino di casa aveva una bella villa e faceva il ragioniere. Ma non ero portato. Per mantenermi gli studi ho fatto il barista e l’imbianchino”. Tra i tanti sodalizi e le amicizie strette negli anni in tv non si può non citare quello con la Gialappa’s band: “Sognavo di lavorare con loro, ora per colpa loro non ho più sogni“ le parole del conduttore di Gialappa’s show.

