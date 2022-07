Mago Heldin “Io unico illusionista a far divertire il Papa”/ “Fabrizio Frizzi e Guardì…”

La Magia è una cosa seria, una vera professione; lo sa bene mago Heldin, all’anagrafe Egidio Russo, che ha trasformato la passione per la prestidigitazione in un lavoro. Illusionista e showman, ha girato l’Europa con il suo Magic Show “The Art of Illusion“, spaziando dalle navi da crociera, ai teatri, dai casinò, agli studi tv.

Come hai iniziato?

Mio papà Giuseppe, è stato un agente teatrale per circa quarant’anni e io fin da piccolo ero affascinato da questo mondo. Tra le varie discipline del mondo dello spettacolo che giravano attorno al lavoro di mio padre, ero sempre di più incantato dai vari prestigiatori illusionisti che lavoravano con mio padre come Silvan, Tony Binarelli ed altri. All’età di 6/7 anni ho iniziato a studiare dei giochi di prestigio su alcuni manuali e a 10 anni per la prima volta ho calcato un palcoscenico, con un’evidente emozione che determinò l’inizio di un percorso artistico.

Magia e impegno sociale hanno sempre contraddistinto la tua vita….

Ricordo quando il mio amico Fabrizio Frizzi (felice memoria), mi fece capire come si fa la vera beneficenza e quanta gioia regala dentro. Sono una persona molto disponibile verso il prossimo e se posso fare un qualcosa, mi dà gioia farla. Da una frase storica di P.T. Barnum, ne ho fatto un motto sia sulla scena che nella vita privata: “L’Arte più nobile è quella di rendere gli altri felici”.

Raffaella Carrà, Fabrizio Frizzi, oltre a questi personaggi quali figure sono state determinanti nella tua carriera?

Decisamente anche Pietro Garinei, Gino Landi e Michele Guardì. Con Pietro ho imparato quanto è importante la formazione Artistica a 360° e quindi ho approfondito il canto, il ballo e la recitazione tirando fuori (come diceva lui), un Artista completo, Gino è sempre stato per me un punto di riferimento per qualsiasi decisione professionale, attraverso Michele Guardì ho avuto la possibilità di imparare cosa vuol dire lavorare in uno studio televisivo.

Sei definito il mago del Papa, come mai?

Ormai è risaputo, dopo quell’evento unico al mondo, ho una piacevole etichetta quando si parla di me, cioè quella di essere stato l’unico illusionista ad aver divertito e coinvolto Papa Francesco in un numero di magia trasmesso in mondovisione. Ricordo ancora l’emozione e soprattutto i suoi occhi a 30 cm divertiti, come gli occhi di un bambino che cerca di scoprire il trucco. Su quella esperienza, ho scritto un libro edito da Santelli con la prefazione di Michele Cucuzza già disponibile in libreria e presto avrò un’udienza privata con il Santo Padre per donare la prima copia di stampa che al momento è custodita all’interno di un cofanetto. Non vedo l’ora di emozionarmi nuovamente, ma questa volta mi tremeranno meno le gambe, perché avrò al mio fianco Alessandra Graziosi responsabile per l’Italia della Fondazione Pontificia di Papa Francesco “Scholas Occurrente” alla quale devolvo parte del ricavato dal libro.

Quali sono i tuoi futuri progetti?

Come ogni anno preparo un mio nuovo Show da portare in giro per i teatri d’Italia ed eventi vari dove, assieme alle mie ballerine e a un pizzico di magia, regaliamo emozioni al pubblico che ci segue.

