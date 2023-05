Mago Otelma/ La “profezia” sul governo Meloni e la rivelazione su Indro Montanelli

Il Mago Otelma, o “Divino”, al secolo Marco Belelli non ha dubbi: le sue previsioni sul futuro non hanno mai fallito. Lo ha detto a chiare lettere nella sua recente intervista rilasciata a Repubblica, in cui ha ripercorso alcune tappe della sua storia sotto e oltre i riflettori. Attraverso i microfoni del quotidiano, il Mago Otelma ha fatto la sua “profezia” sul governo guidato da Giorgia Meloni e ha rivelato un aneddoto della sua gioventù relativo al suo sogno poi sfumato: diventare giornalista. A farlo desistere da questo percorso sarebbe stato Indro Montanelli, il quale gli avrebbe sconsigliato la professione perché scarsamente retribuita.

Tutti lo conoscono per le sue “doti divinatorie” e per quel suo parlare di sé al plurale, ma il Mago Otelma non smette di riservare sorprese con alcuni scorci della sua vita e le sue immancabili visioni sul mondo e su ciò che sarà. Che ci si creda o meno, il suo personaggio è diventato comunque famoso e ha catturato consensi, nato e cresciuto a Genova prima di iniziare un’esistenza nel segno del “noi” dopo la laurea in Scienze politiche e il desiderio di avviarsi alla carriera diplomatica come ambasciatore. Il resto è cronaca di un’evoluzione sotto l’occhio delle telecamere.

Il Mago Otelma e il governo Meloni: “Durerà solo se…”

Il Mago Otelma ha raccontato a Repubblica di aver avuto il “dono”, come lui lo chiama” fin da bambino. Una dote che le persone avrebbero riconosciuto al punto da fare la fila davanti all’abitazione dei genitori per poterlo incontrare e trarre benefici dalla sua influenza positiva. “Mi bastava un tocco con la mano – ha detto – per guarire o far star meglio le persone (…). Un giorno, ho incontrato Ninotchka, una straordinaria cartomante, zoppa. Mi invitò a fare le carte con lei a Radio Mediterraneo, che trasmetteva dall’ultimo piano di via dei Giustiniani. Fu un successo incredibile, arrivavano centinaia di telefonate“.

A quel punto, Otelma avrebbe accolto il suggerimento di un amico che gli consigliò di provare a tuffarsi nel piccolo schermo provando nelle emittenti private. “Mi risposte Alberto Monti, invitandomi negli studi di Telenord. Dirette di astrologia e cartomanzia: un’esplosione“. Il successo sarebbe arrivato ben presto e lo avrebbe visto predire il futuro per nomi come “Philippe Leroy, Alberto Lionello, Erika Blanc, Gino Bramieri, Gigi Proietti. Persino Julio Iglesias“. Il Mago Otelma ha ribadito di non aver mai sbagliato una previsione. E ha lanciato la sua profezia sul governo guidato dalla leader di Fratelli d’Italia: “Noi pensiamo che il suo governo potrà durare a lungo, a una condizione precisa: non si deve slegare da Salvini ma procedere sinergicamente con lui, se si rompesse l’alleanza sarebbe un disastro“. E Berlusoni? Per Otelma, il futuro non sarebbe rose e fiori: “Imploderà”. Non resta che aspettare per capire se il tempo gli darà torto o ragione.











