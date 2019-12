Mago Otelma/ “Salvini? Trionfante e determinante” e sul GF VIP… (Non è l’arena)

Mago Otelma è tra gli ospiti della prossima puntata di “Non è l’Arena“, il talk show politico e di attualità condotto da Massimo Giletti su La7. Non è dato sapere cosa dirà il divino, ma intanto il suo nome è tra i papabili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip 2020 in partenza a gennaio 2020 su Canale 5. Intervistato da Bitchy, il Mago ha raccontato che non è la prima volta che ha ricevuto una tale proposta: “già una volta, pochi anni or sono, ci fu proposto: ne parlammo a Cologno Monzese a lungo, in una riunione riservata ma affollata, dove eravamo stati invitati…ma non si raggiunse l’intesa. In linea teorica Noi esaminiamo le proposte – da qualsiasi parte pervengano – purché serie e meritevoli di attenzione”. Se ci sarà o meno non è dato saperlo, ma una cosa è certa che la sua presenza nella casa potrebbe davvero rivelarsi funzionale ai fini dello show.

Mago Otelma su L’Isola dei Famosi: “ci hanno sequestrato”

Il Divino Otelma torna in tv a distanza di diversi mesi dall’ultima polemica lanciata su L’Isola dei Famosi. Il Mago, infatti, è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione dove è stato vittima di un incidente che poteva costargli davvero caro. Durante una prova in spiaggia, infatti, Otelma è stato inavvertitamente spinto da Francesca Cipriani e nel cadere a terra si è tagliato la testa. Immediati i soccorsi, anche se il Mago da Barbara d’Urso a Domenica Live si è lamentato di come è stata gestita la cosa parlando perfino di sequestro: “dopo nove punti, dovevamo aspettare senza sapere per quanto tempo avremmo dovuto aspettare. Siamo stati rinchiusi in un posto alquanto squallido”. A confermare la cosa anche le parole di Taylor Mega, ex naufraga: “Dopo la mia eliminazione, mi hanno fatto aspettare e ho visto Otelma ferito”. Polemiche a parte, Otelma durante a Bitchy ha nuovamente precisato che non hai mai pensato che Francesca Cipriani abbia potuto fare intenzionalmente: “sin dal primo istante, che non credevamo alla intenzionalità del gesto. Francesca è esuberante e buona d’animo: i nostri rapporti sono eccellenti. Insieme potremmo essere una grande coppia di spettacolo”.

Mago Otelma su Salvini: “lui resterebbe comunque in piedi”

Il Divino Otelma si è anche pronunciato su Matteo Salvini, il leader della Lega su cui ha speso parole di grande stima. “Già nella prima radunanza di piazza del popolo,a Roma, Noi benedicemmo Lui e i presenti e vaticinammo che le Stelle erano al suo fianco e la sua strada sarebbe stata costellata da crescenti successi” ha detto il mago che parlando della sua strategia politica ha precisato: “è vincente e il popolo italiano continuerà a seguirlo nei prossimi tempi. Se e quando questo Governo dovesse cadere, Lui resterebbe comunque in piedi: trionfante e determinante”. Che dire, Salvini ha l’approvazione completa di Otelma!

