Mago Silvan, chi è?/ Maestro di magia in Voglio essere un mago: “Un privilegio”

Chi è il leggendario Mago Silvan?

Il Mago Silvan è la voce narrante, ma anche il super vigilante di “Voglio essere un mago”, il nuovo reality di Raidue in onda questa sera. Da anni protagonista del mondo della magia, Aldo Savoldello che da bambino sognava il mondo della magia, con lo pseudonomi Silvan, è diventato il più grande illusionista italiano. In Voglio essere un mago, da una stanza remota, commenterà tutto ciò che accade all’interno del castello in cui è situata la scuola di magia di Raidue. Entrare in contatto con ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni, ha permesso a Silvan di rivivere quelle stesse emozioni che da ragazzo ha provato quando ha cominciato a fare i primi numeri di magia.

“Il primo incontro nel castello è stato elettrizzante: è un privilegio incontrare ragazzi colmi di entusiasmo per questa meravigliosa arte, portatori sani di una rappresentanza magica eccellente che produrrà certamente i suoi frutti“, ha raccontato in un’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni.

Mago Silvan: “La magia non ha età”

Quella del Mago Silvan è stata una carriera straordinaria. Con le sue illusioni e i suoi trucchi di magia ha girato il mondo facendo sognare milioni di persone. Una carriera straordinaria che augura ai dodici ragazzi protagonisti della prima edizione di Voglio essere un mago. “Io ripeto sempre che tutto ciò che ho fatto nella mia carriera, che fortunatamente continua, avrebbe potuto essere fatto da qualsiasi mago: a questi ragazzi auguro la mia stessa fortuna“, ha spiegato a Tv, Sorrisi e Canzoni.

Oggi, oltre alla magia classica, esiste anche la magia moderna fatta di effetti magici sorprendenti. Novità che non sorprende Mago Silvan, convinto che la magia debba adattarsi ai cambiamenti. “Bisogna adeguarsi ai tempi, certo, ma il bambino che è dentro di noi non è mai cambiato e non cambia” – spiega e conclude così – “Non è il vestito che fa il mago, né l’età: in questa professione non contano gli anni, ma come ti senti nello spirito. Il mago non ha età!”.

