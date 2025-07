Fuggito dall’Iran nel 2010 per motivi religiosi, Mahdi Rahimian rischia di tornarci dopo l’arresto in Italia. Il rifugiato politico, che ha ottenuto asilo e cittadinanza nei Paesi Bassi, si trovava in vacanza in Sardegna quando è stato fermato su richiesta del suo Paese d’origine, dove è accusato di frode, reato per il quale rischia fino a sette anni di carcere.

L’arresto è avvenuto sulla base di un mandato di estradizione emesso nel 2021, ma per Irene Testa, garante in Sardegna per i diritti delle persone private della libertà, non può essere estradato verso l’Iran, essendo rifugiato riconosciuto in un Paese dell’UE. Una direttiva europea impedisce che chi rischia persecuzioni o torture in un Paese venga rimandato lì.

IL CASO MAHDI RAHIMIAN

Peraltro, c’è un aspetto tutt’altro che trascurabile: Mahdi Rahimian si è convertito al cristianesimo e ha aiutato altri cittadini iraniani a scappare. Ciò è ritenuto un crimine grave in Iran, alla pari di una minaccia alla sicurezza nazionale.

Diverse ONG internazionali denunciano da tempo le dure punizioni in Iran contro la conversione religiosa: si rischiano carcere, torture o l’esecuzione. Di conseguenza, il ritorno in Iran di Mahdi Rahimian potrebbe metterlo a rischio.

Come evidenziato da Il Dubbio, si configura un conflitto tra giustizia italiana e diritti europei, perché la Corte italiana ha dato maggiore peso al mandato iraniano rispetto allo status di rifugiato. Inoltre, i giudici italiani hanno considerato “generiche” le informazioni arrivate dall’ambasciata olandese sulla persecuzione.

Per i giudici non ci sono informazioni chiare sul rischio di persecuzione religiosa e non ci sono le condizioni per concludere che, in caso di estradizione, l’uomo possa essere perseguitato per la sua conversione al cristianesimo.

LE ACCUSE AL RIFUGIATO POLITICO

Irene Testa ha scritto al Ministero dell’Interno chiedendo chiarimenti e ricordando che la fuga dall’Iran di Rahimian è legata a motivi religiosi; quindi, ci si chiede quali siano le basi giuridiche che giustificano il permesso di eseguire il mandato di estradizione, violando apparentemente le garanzie europee ai rifugiati. «La prima cosa che fanno è impiccarlo, lo fanno fuori», ha dichiarato Testa a Il Dubbio.

Stando a quanto riportato dal sito olandese Ad.nl, Mahdi Rahimian è accusato di aver sottratto 10.000 euro a un cittadino iraniano per usarli nell’acquisto di un appartamento in Germania al fine di ottenere il permesso di soggiorno.

I suoi legali sospettano che queste accuse siano inventate e che ci sia un’altra ragione dietro la richiesta di estradizione: la conversione di Rahimian al cristianesimo e la sua assistenza ad altri iraniani che cercano di fuggire dal loro Paese.

«Non avrebbe mai dovuto essere arrestato senza consultare le autorità olandesi», ha dichiarato l’avvocato Alberto Sechi alla testata olandese.

COSA SUCCEDE ORA PER RAHIMIAN

Il tribunale di Sassari ha stabilito che Rahimian rimane in libertà per il momento. Tuttavia, non può lasciare la Sardegna e deve presentarsi settimanalmente alla stazione di polizia di Arzachena.

Entro dieci giorni, il Ministero della Giustizia italiano dovrà decidere se continuare la procedura di estradizione. Se si deciderà di sospendere il caso, Rahimian sarà definitivamente rilasciato e potrà tornare nei Paesi Bassi. Se il procedimento continuerà, l’Iran avrà 40 giorni di tempo per dimostrare le accuse. Secondo l’avvocato Sechi, l’Italia contatterà il Ministero della Giustizia olandese al riguardo.

«Contiamo su una sospensione da parte del ministro. Se ciò non dovesse accadere, continuiamo a ritenere che l’estradizione sarà rifiutata, soprattutto perché l’Iran non rispetta i diritti umani».

Il Ministero degli Esteri olandese ha riferito venerdì di essere a conoscenza dell’arresto. «Conosciamo il caso e siamo in contatto con l’Italia. Stiamo fornendo assistenza consolare e non possiamo commentare i singoli casi», ha dichiarato un portavoce.