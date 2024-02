MAHMOOD A SANREMO 2024 CON “TUTA GOLD”/ Siparietto finale con Alessandra Amoroso

Mahmood a Sanremo 2024 con “Tuta Gold”, seconda serata

Mahmood torna sul palco dell’Ariston con “Tuta Gold” in occasione della seconda serata del Festival di Sanremo 2024. Già ieri sera ci aveva dato un assaggio della nuova hit già pronta per essere inflazionata tra emittenti radio e servizi di streaming musicale. Un brano coinvolgente, ritmato in linea con il suo stile ormai inconfondibile e che per ben due volte lo ha portato a vincere la kermesse.

Mahmood, look e vestito seconda serata Sanremo 2024/ Monospalla e bicipiti in vista, sui social: "Dio greco"

Adolescenza e nostalgia si uniscono in un brano che a dispetto delle sonorità è più intimo del previsto. Anche la seconda esibizione di Mahmood è magia; perfetto nell’esecuzione e la parte comunicativa arriva come un fiume in piena. Sul finale libera la tensione ridendo e scherzando amorevolmente con l’amica e collega Alessandra Amoroso. (agg. Valerio beck)

SIGNIFICATO TESTO 'TUTA GOLD' DI MAHMOOD/ Analisi e frasi più importanti: viaggio tra passato e presente

MAHMOOD A SANREMO 2024

Mahmood a Sanremo 2024 con “Tuta Gold” si è confermato già nella prima serata (guarda il video dell’esibizione) uno dei talenti più cristallini della musica italiana, capace di imporre il genere urban anche dalle nostre parti e di mescolarlo abilmente con pop e trap. Il cantautore milanese ha una forte personalità e ciò viene mostrato a partire dal titolo della sua canzone. A prima vista, sembra una denominazione piuttosto anticonformista, e l’impressione viene confermata anche dopo il primo ascolto della canzone, sulla quale ci sarebbe davvero molto da dire.

MAHMOOD A SANREMO 2024/ "Vittoria? Mi importa solo che Tuta gold piaccia, sto aprendo un nuovo ciclo"

“Tuta Gold” ricalca fedelmente il percorso artistico di Mahmood, con evoluzioni vocali che in pochi sanno fare nel panorama nostrano. Il suo modo di cantare divide il pubblico, ma ha una qualità indiscutibile. Lui è capace di interpretare brani difficili e la gente lo ha sempre apprezzato, come dimostrato anche dai due successi nelle precedenti partecipazioni a Sanremo con Soldi e Brividi (in coppia con Blanco). Il vestito dorato racchiude una lunga serie di immagini suggestive, anche se stranamente Mahmood tradisce un pizzico d’emozione.

MAHMOOD A SANREMO 2024: RICHIAMI AL MONDO UNDERGROUND

“Tuta Gold” non è un pezzo assolutamente banale, dato che sono presenti richiami al bullismo e alle difficoltà del mondo underground. Il ritmo ha comunque le potenzialità per diventare un tormentone, anche grazie agli iconici cinque cellulari nella tuta gold. Il look è perfettamente coerente con il personaggio e con gli scenari raccontati nella canzone e Mahmood è sempre capace di decretare nuove tendenze. Il gilet e il pantalone in pelle sovrastano la maglietta, tutto rigorosamente con tonalità tendenti al nero. Forse le tasche sono troppe, ma l’aiuto di Prada è garanzia di successo e rende ogni outfit estremamente trendy.

Quando viene al Festival di Sanremo, Mahmood lo fa per vincere o quasi. Lo ha già fatto in passato e sogna di riuscirsi anche quest’anno, ma l’impresa appare più titanica del solito. Al momento l’artista è quinto in classifica, dietro Loredana Bertè, Angelina Mango, Annalisa e Diodato. È un po’ sceso nelle classifiche generali dei bookmaker e potrebbe essere battuto per la prima volta tra i Big, ma a lui poco importa in realtà. L’obiettivo del cantautore milanese è quello di essere protagonista in radio, e su questo si nutrono ben pochi dubbi. I ritmi sono sempre al passo con i tempi e molto trascinanti, lasciando Mahmood sulla cresta dell’onda. Il suo brano si sentirà e non poco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA