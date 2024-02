Mahmood all’Eurovision Song Contest: l’appello dei fan/ Dopo Sanremo 2024, scatta il piano B?

Mahmood debutta all’Eurovision Song Contest 2024?

La questione Una voce per San Marino, che ora si solleva nell’attesa generale per il via all’Eurovision Song contest 2024, vede al centro della cronaca rosa Mahmood, il quale é reduce da Sanremo 2024 e come outsider popstar del Festival della canzone. L’artista, tra i più iconici dei 30 artisti Big in corsa al Festival della canzone italiana appena concluso, si impone come il nuovo picco in ordine cronologico dopo il primo di Geolier e alla #36, per il debutto nella Top50 su Spotify Global, nella classifica delle canzoni più ascoltate nel mondo. Questo con gli ascolti in riproduzione di influenza global, che lo vedono scalare la playlist global con il singolo sanremese “Tuta Gold”, insieme al rivale e secondo classificato a Sanremo 2024 Geolier e la hit italo-napoletana”I’ p’ me, tu p’ te”.

Ben al di là del posto occupato all’ordine finale di arrivo a Sanremo 2024, Mahmood quindi riesce a superare il limes del teatro Ariston diventando influente anche oltre i confini del Festival della canzone, l’Italia, e quindi all’estero. Tanto che nel web c’é chi lo vorrebbe vedere sostituirsi ad Angelina Mango nel ruolo di rappresentanza dell’Italia previsto all’Eurofestival.

Si riapre il contest Una voce per San Marino

Nel frattempo, intanto, vista l’esistenza del programma Una voce per San Marino, che si propone come contest di eleggere il giusto rappresentante del piccolo stato per la kermesse europea nel mondo, i fan di Mahmood sperano in una candidatura con annessa vittoria del titolo di rappresentanza messo in palio, per il beniamino.

E a rendere un margine di possibilità per la concretizzazione del sogno é un appello che via post giunge nel profilo Instagram del cantante. Un messaggio che invita Mahmood a mettersi in gioco scendendo sul campo del Festival Eurovision in Svezia:

“Mezza Italia sta scrivendo a tutti noi di sanmarinesi per chiederci di farti partecipare ad Una Voce per San Marino, concorso internazionale per accedere direttamente ad Eurovision. Ma ovviamente la decisione se ne fossi interessato spetta a te ed al tuo team. Quest’anno per regolamento in semifinali l’Italia porrà votare San Marino. E vorrebbero vederti vincitore su quel grandissimo palco che è il tuo anche a mio parere. Per quanto mi riguarda San Marino -(si legge poi ancora tra le righe del post che in massa gli utenti condividono alla mention di Mahmood)– ed Italia fanno parte dello stesso Paese e cultura. La metà dei residenti a San Marino sono cittadini italiani e vogliono te. Le iscrizioni sono ancora aperte per qualche giorno e l’Italia lo vuole per te”. Il Bel Paese per la bandiera di San Marino si farebbe rappresentare volentieri da Mahmood, giunto sesto a Sanremo 2024: “Pensaci. Per noi sarebbe un grande onore”.

