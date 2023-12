Mahmood assente a Che tempo che fa: scoppia il caso “Sanremo 2024″/ Fabio Fazio: “Ci hanno comunicato che…”

Che tempo che fa, Mahmood assente per una regola di Sanremo 2024

Ieri sera è scoppiato un vero e proprio caso a Che tempo che fa, che doveva avere tra i suoi ospiti in studio Mahmood. Il cantante, tuttavia, non ha potuto prendere parte al programma e le motivazioni sono state rivelate dallo stesso Fabio Fazio in diretta tv. Luciana Littizzetto ha chiesto al conduttore il motivo di questa improvvisa assenza: “Volevo sapere, ma che fine ha fatto Mahmood? Ci doveva essere“. Fazio, a quel punto, ha ammesso: “Stamattina la casa discografica ci ha comunicato che, dal momento che va a Sanremo, non veniva. Evidentemente hanno delle regole per cui non lo so…“.

La novità del regolamento di Sanremo 2024, cui Fazio ha fatto riferimento, è chiara: i cantanti annunciati come Big in gara non potranno andare in programmi, manifestazioni, incontri o eventi che prevedano una loro interpretazione o esecuzione di qualsiasi composizione musicale. Pertanto Mahmood, annunciato da Amadeus come Big in gara a Sanremo 2024, non ha potuto prendere parte a Che tempo che fa, dove era stato invitato per cantare dal vivo il suo nuovo singolo Cocktail d’amore.

Sanremo 2024, la novità del regolamento riguardante il vincitore

Appreso il motivo del forfait di Mahmood, Luciana Littizzetto ha così posto un’altra curiosità a Fabio Fazio: “Ma quindi non verrà neanche il vincitore di Sanremo da noi?“. Che tempo che fa, infatti, negli ultimi anni aveva sempre ospitato il vincitore del Festival il giorno dopo la fine della kermesse, nella consueta puntata domenicale. Tuttavia, Fabio Fazio rivela: “Questa è un’altra regola che hanno fatto. Noi abbiamo sempre avuto il vincitore di Sanremo, ma quest’anno no. La circolare dice che per due giorni possono andare solo nei programmi Rai, dopo il Festival“.

Questa è dunque un’altra novità del regolamento di Sanremo 2024 targato Rai: “sino al giorno 13 febbraio 2024 compreso, l’Artista Vincitore di Sanremo 2024 non potrà partecipare a programmi televisivi trasmessi da emittenti diverse da Rai“, si legge. Dunque, Fazio non potrà ospitare il vincitore del Festival la domenica immediatamente successiva al termine della kermesse, dal momento Che tempo che fa va ora in onda sul Nove e, dunque, non è più un programma targato Rai. “Dispiace per Mahmood, c’era tutto il pubblico che lo aspettava. Anche io ho detto: ‘Mah insomma, forse due mesi prima è un po’ tanto‘”, ha ammesso il conduttore con un velo di amarezza.

