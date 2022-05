Mahmood/ Caos dopo le prove senza Blanco sul palco dell’Eurovision 2022

Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood è un cantante di origini egiziane che si è fatto conoscere dal grande pubblico con la partecipazione e la vittoria del Festival di Sanremo 2019 e 2022 quando ha gareggiato con la canzone “Brividi” in coppia con il rapper Blanco, anche se la sua carriera ha inizio nel 2012 con la partecipazione ad X Factor.

Dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2022 Mahmood e Blanco canteranno insieme sul palco dell’ Eurovision Song Contest che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio, ma prima di quella data il cantante sarà ospite da Mara Venier a Domenica In per raccontare le aspettative e le emozioni legate alla sua seconda partecipazione al festival canoro internazionale.

Mahmood il mistero sulle sue relazioni

Mahmood è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, di cui ha raccontato solo l’esperienza vissuta da bambino della separazione dei suoi genitori e del rapporto con suo padre. Sui suoi amori il cantante è spesso associato a relazioni diversi ragazzi come Lorenzo Tobia Marcucci, specializzato nel settore della moda per il brand di Gucci o il ballerino di Amici Gabriele Esposito, anche se nessuno ha mai confermato o smentito queste voci.

Il prossimo fine settimana il cantante è atteso sul palco dell’Eurovision 2022 e dopo le prime prove, in solitaria a causa di un impegno del compagno d’avventure, ha raccontato in una conferenza stampa ha ribadito come entrambi i cantanti saliranno sul palco con la voglia di divertirsi e essere liberi, due caratteristiche che hanno sempre distinto i due cantanti.

