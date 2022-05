Mahmood, che gaffe all’Eurovision: rutto in diretta/ Imbarazzo e ironia sul web…

Mahmoood, rutto in diretta alla conferenza stampa dell’Eurovision 2022

Tutto pronto per l‘Eurovision 2022 che, per tutta la prossima settimana, porterà a Torino cantanti e fan provenienti da tutta Europa. Dopo la vittoria dei Maneskin all’edizione dello scorso anno, quest’anno, il grande evento musicale si svolge nella città della Mole. A rappresentare l’Italia sarà la coppia formata da Mahmood e Blanco che, dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2022, proveranno a portare a casa la vittoria anche all’Eurovision 2022. Una sfida ardua a cui i due artisti sono pronti.

L’avventura europea della coppia musicale italiana, tuttavia, si aspre con un imprevisto. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, infatti, Mahmood è stato il protagonista di una gaffe il cui video, in poco tempo, è diventato virale.

L’ironia del web dopo il rutto in diretta di Mahmood all’Eurovision 2022

In coppia con Blanco, Mahmood ha partecipato alla conferenza stampa per l’Eurovision 2022 rispondendo alle varie domande dei fan. Il cantante ha risposto a tutte le domande, ma mentre lo faceva c’è stato un piccolo imprevisto. A mahmood, infatti, è sfuggito un rutto in diretta e il momento è stato immediatamente immortalato in un video che è diventato virale su Twitter con gli utenti che hanno subito ironizzato sull’accaduto.

Un piccolo momento d’imbarazzo per il cantante che, con Blanco, proverà a portare in alto il nome dell’Italia come, lo scorso anno, hanno fatto i Maneskin. A condurre l’importante evento musicale che ha come location la città di Torino sarà l’inedito trio composto da Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan.

