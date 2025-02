Mahmood, chi è e carriera: il boom a Sanremo, tra vittorie e co-conduzione

Reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo 2025, in cui è stato co-conduttore della quarta serata al fianco di Carlo Conti e Geppi Cucciari, Mahmood questa sera sarà ospite a C’è posta per te. Una carriera straordinaria non solo come cantante ma anche paroliere, iniziata da giovanissimo; nato a Milano nel 1992, ha studiato canto sin da bambino. A 20 anni arriva l’occasione di partecipare a X Factor; pur non trionfando nell’edizione del 2012, ottiene comunque un buon riscontro di pubblico e comincia l’attività di scrittura e produzione di canzoni.

Arrivano poi Sanremo 2016 nelle Nuove Proposte con Dimentica e i primi singoli di successo come Uramaki, sino alla svolta: nel 2019 presenta a Sanremo Soldi, che gli vale non solo la vittoria ma anche la partecipazione all’Eurovision Song Contest nello stesso anno, ottenendo il secondo posto. Nel 2022 il ritorno all’Ariston in coppia con Blanco con Brividi, mentre 2024 è l’anno di Tuta Gold che, pur non raggiungendo la Top 5 sanremese, diventa un tormentone. Di recente, invece, il ritorno a Sanremo come co-conduttore della quarta serata, presentando poi nella serata finale il nuovo singolo Sottomarini.

Mahmood e la carriere da paroliere: le collaborazioni, da Elodie a Noemi

Ma Mahmood si è distinto negli anni anche come penna apprezzatissima e super richiesta dal mondo della musica. Oltre che cantante, è infatti uno stimato compositore e paroliere e ha spesso prestato la sua arte e la sua ispirazione ai colleghi: da Marco Mengoni, per cui ha scritto il singolo di successo Hola (I Say), a Francesca Michielin con il brano Cheyenne ed Elodie e Michele Bravi con Nero Bali, sino a numerose collaborazioni con gli artisti che negli ultimi anni hanno calcato il palco di Sanremo.

Per Elodie ha composto Andromeda nel 2020, a Sanremo 2021 ha invece scritto Chiamami per nome per Fedez e Francesca Michielin e rientra tra gli autori di Glicine per Noemi. Per la cantante romana ha anche scritto Ti amo non lo so dire del 2022 e il suo ultimo successo sanremese, Se t’innamori muori, presentato quest’anno all’Ariston e scritto assieme a Blanco e Michelangelo.

