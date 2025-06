Mahmood ha un fidanzato? Ci sarebbe il modello brasiliano Noah nella vita del cantante di Tuta Gold: ci sono sempre più indizi e...

Da tempo ci si chiede chi sia il fidanzato di Mahmood. Il mondo del gossip impazza e i fan hanno gli occhi ben aperti per capire chi sia il grande amore del cantante di Tuta Gold. L’ex vincitore di Sanremo, dal canto suo, ha sempre mantenuto massimo riserbo sulla vita privata e sentimentale, alimentando a suo malgrado misteri, rumor e chiacchiericci sulle questioni di cuore che lo riguardano. Ebbene, tra le tante voci circolate in questi ultimi mesi, quella più veritiera sembra portare a Noah Oliveira, un affermato modello che avrebbe conquistato da tempo il cuore di Mahmood.

Ornella Vanoni lo conoscerebbe già, almeno indirettamente, perché in una intervista rilasciata durante un podcast, avrebbe menzionato l’esistenza di un fidanzato di Mahmood che vivrebbe a Berlino e che appunto farebbe coppia con l’artista. Mahmood non ha mai confermato i rumor, tantomeno si è soffermato sul nome di Noah. Una scelta ben precisa e ponderata, per non rincorrere le dinamiche del gossip.

Mahmood, il nuovo fidanzato è il modello brasiliano Noah Oliveira? Le voci e i rumor si intensificano, ma…

Ma chi è e cosa sappiamo di Noah Oliveira? Il presunto fidanzato di Mahmood ha origini brasiliane e lavora come modello tra Germania e Inghilterra. Un indizio che lo avvicinerebbe al cantante, risale allo scorso San Valentino, quando entrambi pubblicarono sui propri social una torta a forma di cuore. Un indizio importante, che dà concretezza al legame che ci sarebbe tra i due.

Eppure il silenzio continua a regnare in casa Mahmood. Il cantante, evidentemente, vuole mantenere privati gli aspetti sentimentali. In precedenza, prima di conoscere il modello sudamericano Noah, il suo nome era stato associato a quello di Lorenzo Tobia Marcucci, senza mai dimenticare le forti suggestioni dei fan legate a Marco Mengoni, con cui però ci sarebbe solo stima professionale.

