Chi è Mahmood: l'infanzia, l'abbandono del padre, l'amore per la musica e poi ancora X Factor e dopo Sanremo Giovani. I traguardi della carriera

Di origini italo-egiziane, Mahmood è nato nel 1992 a Milano. Un’infanzia, quella del cantante, segnata dalla separazione dei suoi genitori che si sono detti addio quando Alessandro era ancora piccolissimo. Proprio in virtù della separazione dei genitori, Mahmood è cresciuto con la mamma, mentre il papà è stato poco presente nella sua vita, tanto che proprio nei testi dell’artista torna spesso il concetto dell’abbandono del padre e di una vita vissuta senza di lui. Appassionato di musica fin da bambino, Mahmood ha studiato canto in Accademia per diversi anni a partire da quando aveva quindici anni. Il cantante ha poi studiato presso il Centro Professione Musica di Milano, prendendo parte nel 2012 alla sesta edizione di X Factor nella categoria 16-24 uomini, Inizialmente scartato, è stato poi eliminato nel corso della terza puntata, mettendosi comunque in mostra anche se la sua carriera vera e propria è cominciata solamente diversi anni più tardi.

Nel 2015 per Mahmood è arrivata l’esperienza ad Area Sanremo, dove è arrivato secondo, garantendosi così la possibilità di prendere parte al Festival di Sanremo con le nuove proposte, classificandosi quarto con “Dimentica”. Negli anni successivi sono arrivati per Mahmood i primi album: su tutti, “Gioventù Bruciata” del 2018, che ha ottenuto un discreto successo. Proprio con il brano “Gioventù Bruciata” ha vinto Sanremo Giovani 2018, che gli ha permesso di salire sul palco dell’Ariston nel 2019.

Mahmood, chi è: la vittoria inaspettata a Sanremo

Nel 2019, dopo la vittoria di Sanremo Giovani, Mahmood è salito sul palco dell’Ariston, vincendo con “Soldi”. Un successo inaspettato per l’artista, che da quel momento ha ottenuto una popolarità incredibile. Nel 2022, per l’artista milanese, la seconda partecipazione al Festival di Sanremo con “Brividi” in coppia con Blanco. Anche questa volta l’avventura sanremese è stata fortunatissima per Mahmood, che ha vinto il primo premio, affermandosi come uno dei più grandi talenti contemporanei.