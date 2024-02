Mahmood, chi lo veste: Lisa Jarvis è la stylist a Sanremo 2024/ In finale con la “tuta gold” di Valentino

CHI VESTE MAHMOOD: IN FINALE CON LA “TUTA GOLD” DI VALENTINO

Il momento della tuta gold è arrivato per Mahmood: l’ha indossata per la finale del Festival di Sanremo 2024. L’ha realizzata il direttore creativo di Maison Valentino, Pierpaolo Piccioli, che ha curato il look optando per una blusa over di pelle nera, pantaloni di paillettes oro e boots. A impreziosire il look le catene, ovviamente di oro, e capelli ingellati. L’artista non si era ancora presentato con qualcosa di oro, ma per la serata finale si è congedato appunto con un richiamo al titolo della sua canzone. Mahmood brilla con i pantaloni cargo ricamati di paillettes all over Mirror Gold, con tanto di etichetta dedicata. C’è un’anorak over, declinata in nappa con dettaglio in oro sul collo, l’iconica stud di Maison Valentino, ripresa anche sui boots neri. Ma oro è pure la profonda zip della giacca.

MAHMOOD, VINCITORE SANREMO 2024?/ "Tuta gold" conquista il pubblico: boato all'Ariston durante la finale

In questo Festival di Sanremo 2024 è stata la stylist internazionale Lisa Jarvis a curare i look di Mahmood. Dal 2023 il cantante si è affidato all’estro visionario della stilista, che ha lavorato con riviste famose come Vogue e Gq Italia e vestito Jared Leto, Labrinth, Zara Larsson e Kim Petras, oltre a collaborare con brand come Alexander Wang, Jean Paul Gaultier e Nike.

“TUTA GOLD" TESTO COMPLETO CANZONE MAHMOOD SANREMO 2024 / "È un viaggio tra presente e passato"

MAHMOOD E LA VISIONE DI LISA JARVIS PER SANREMO 2024

Mahmood e la stylist Lisa Jarvis hanno scelto per il Festival di Sanremo 2024 griffe che non sono consuete per un palco come quello dell’Ariston. Abbiamo visto, infatti, outfit firmati Margiela by John Galliano e Louis Gabriel Nouchi, mentre nella serata cover il look è stato firmato da Dolce & Gabbana. «Il mio obiettivo era presentare qualcosa di fresco e inedito. Volevo mantenere un elemento di sorpresa e allo stesso tempo creare una trama coesa per tutta la presentazione», ha dichiarato Lisa Jarvis a Vogue Italia.

Per la stylist è però il fascino di Mahmood ad impreziosire il suo stesso look: «Mahmood ha voluto un tocco di sensualità in questo look, che è stato ottenuto in modo sottile attraverso la silhouette e la scelta dei tessuti. Pur essendo prevalentemente nero, troviamo un accenno di oro negli accessori, aggiungendo un tocco di raffinatezza e coesione con l’intera collezione». Nonostante il titolo della canzone, “Tuta gold“, il colore oro è stato usato con parsimonia, per poi puntarci nella serata finale del Festival di Sanremo 2024, ma senza sovrastare la presenza scenica di Mahmood.

Mahmood, origini e genitori: chi sono il padre egiziano Ahmed Mahmoud e la madre Anna Frau/ "Le devo tutto"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mahmood (@mahmood)













© RIPRODUZIONE RISERVATA