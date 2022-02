Mahmood “Devo tutto a mamma Anna Frau”/ Retroscena su Sanremo: “Dopo la vittoria…”

Mahmood, vincitore di Sanremo 2022 in coppia con Blanco con la canzone Brividi, ha parlato, in un’intervista al portale di Vanity Fair, dello splendido rapporto con la mamma Anna Frau. Al momento del trionfo Anna non era presente all’Ariston perché non aveva trovato il biglietto per poter assistere allo spettacolo. La donna ha perciò rivisto il figlio soltanto in albergo. Il toccante incontro è stato immortalato in un video che è poi finito sui social. In questo Mahmood dice alla mamma «ia ti la crediàs crasa», che in sardo vuol dire «non te lo saresti mai immaginato».

Alessandro Mahmood e la madre sono legatissimi, situazione favorita anche dal fatto che Anna ha cresciuto il figlio da sola. Mahmood ha visto il padre, di origine egiziane, andare via all’età di 5 anni, un dolore superato con il tempo come racconta lo stesso cantante: «Ero così piccolo… I momenti di rabbia sono venuti dopo e li ho superati». Inoltre Mahmood spiega: «Sono cresciuto con mia madre, i vicini di casa erano mia zia, i miei cugini: mia mamma ha dodici fratelli, siamo una grande famiglia».

Mahmood e il rapporto d’amore con la mamma Anna Frau

La signora Anna Frau ha creduto fin da subito nelle doti di Alessandro, spingendolo verso la musica. Il cantante ha espresso parole di grande orgoglio nei confronti della madre, come riporta Vanity Fair: «Devo tutto a mamma. All’inizio, mi accompagnava lei dal maestro di canto, partendo da Buccinasco, dove lavorava, e portandomi a Baggio. Ogni giorno, un viaggio. Mia mamma non mi ha fatto mai mancare niente, ho studiato e ho preso il diploma». Nella sala stampa di Sanremo Mahmood ha raccontato anche un simpatico aneddoto: «Quando ho fatto sentire la canzone a mia mamma per la prima volta, lei mi ha detto che le è arrivata subito a differenza delle altre che le richiedevano qualche ascolto in più».

