Mahmood/ “Dopo Sanremo e l’Eurovision è cambiato tutto” (Verissimo)

Intervistato da Mashable.com, Mahmood parlando dell’ultimo anno ha detto: “quest’ultimo periodo l’ho vissuto un po’ come un treno, è sicuramente uno degli anni belli della mia vita. Sicuramente dopo Sanremo e l’Eurovision è cambiato tutto. Una cosa che cerco di fare è mantenere le mie abitudini, anche i rapporti con gli amici, la mia famiglia”. La vittoria di Sanremo, infatti, l’ha catapultato nell’olimpo della musica pop e delle classifiche italiane. Non solo, la partecipazione all’Eurovision Song Contest l’ha visto uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione con “Soldi” premiato come il brano più ascoltato e amato. Un successo dietro l’altro per Mahmood che quest’estate non si è fermato un attimo lanciando in radio due nuove hit: prima “Calypso” ed ora “Barrio“.

Mahmood e la passione per i videogames

Oltre alla musica, Mahmood ha anche una grandissima passione per i videogame. “Mio cugino mi regalò il Game Boy Color quando ero piccolo e mi sono appassionato” – ha dichiarato durante un’intervista esclusiva rilasciata a Mashable.com. “Ho dei bei momenti della mia infanzia legati ai videogame e questa cosa mi è rimasta, come se ci fosse un lato adolescenziale che non è mai morto” ha raccontato il cantautore che parlando dei suoi colleghi non ha alcun dubbio: “Sin da piccolo ho ascoltato tanta musica mista da parte di mio padre, di mia madre, e poi il cantautorato italiano mi è servito per descrivere le persone, le relazioni. Un nome su tutti? Paolo Conte. Secondo me è il migliore”.