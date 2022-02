Mahmood e Blanco, bacio nella finale Sanremo 2022?/ “Stasera ci sarà una sorpresa…”

Bacio tra Mahmood e Blanco durante l’esibizione di “Brividi” nella finale del Festival di Sanremo 2022? È quel che sognano i/le fan del duo favorito per la vittoria finale della kermesse canora. Speranze che non sono legate solo al fatto che c’è grande sintonia tra i due artisti, anche perché Blanco è felicemente fidanzato. Nelle ultime ore, infatti, è circolata la voce di una possibile sorpresa, quindi il pensiero è volato appunto al possibile bacio tra i due. Ad onor del vero, questa voce si è diffusa proprio in relazione a quanto rivelato dai due cantanti in gara.

MAHMOOD E BLANCO, VINCITORI SANREMO 2022 CON BRIVIDI?/ "Favoriti non vincono mai"

“Ci sarà una sorpresa”, ha detto Mahmood nella conferenza stampa precedente alla serata finale, come riportato da Leggo. Un giornalista gli aveva chiesto, infatti, se quanto accade durante le loro esibizioni sul palco dell’Ariston è programmato o se c’è effettivamente spontaneità. “Non programmiamo nulla, saremmo costruiti. Preferiamo essere spontanei”, ha chiarito Mahmood. Dunque, quel feeling che emerge è del tutto naturale. E chissà se sfocerà in un bacio durante l’ultima esibizione…

BRIVIDI, TESTO E SIGNIFICATO CANZONE DI MAHMOOD E BLANCO/ Oltre la paura di sbagliare

Blanco a Mahmood: “Sorpresa? Non lo sapevo…”

Spontaneità sì, ma Mahmood e Blanco avrebbero deciso di ritagliarsi uno spazio programmato, per così dire, per chiudere in bellezza questa esperienza che si è rivelata soddisfacente per entrambi. “Stasera ci sarà una sorpresa”, ha dunque assicurato il cantante. La sua risposta ha sorpreso tutti, anche Blanco che ha reagito non nascondendo il suo stupore. “Davvero? Non lo sapevo”, ha commentato sorridendo. Ma attenzione: potrebbe essere stata una risposta ironica quella del giovane artista, anche per via del sorriso che ha accompagnato la sua risposta. Non ci resta, dunque, che attendere la loro esibizione per capire quale sorpresa ci riserverà “Brividi”, se un bacio tra i due, ad esempio. Di sicuro le emozioni non sono mai mancate in queste serate.

LEGGI ANCHE:

Vero nome Mahmood e Blanco/ Alessandro Mahmoud e Riccardo Fabbriconi a Sanremo 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA